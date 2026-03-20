Psikiyatrist ve yazar Erdoğan Özmen hayatını kaybetti

Psikiyatrist ve yazar Erdoğan Özmen, 67 yaşında hayatını kaybetti. Psikiyatri ile düşünce dünyasını bir araya getiren çalışmalarıyla tanınan Özmen, özellikle psikanaliz, bilinçdışı, melankoli ve depresyon üzerine kaleme aldığı yazılar ve kitaplarla Türkiye’de eleştirel düşünce alanında önemli bir iz bıraktı.

1959 yılında Denizli’de doğan Özmen, uzun yıllar psikiyatri alanında çalışmalar yürüttü. Başta Birikim dergisi olmak üzere çeşitli yayınlarda yazılar kaleme alan Özmen, psikanalitik düşünceyi toplumsal ve bireysel yaşamın farklı boyutlarıyla ilişkilendiren yaklaşımıyla biliniyordu.

Psikanaliz alanında önemli eserler verdi

Özmen’in, İletişim Yayınları tarafından yayımlanan eserleri arasında Psikanalizin Serüveni ve Çağrısı, Rüyada Uyanmak, Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan ve son olarak Freud ve Lacan yer aldı.