SON DAKİKA HABERİ: Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında sıcak gelişme

Nuri Alço’nun (73) dün memleketi Eskişehir’deki evinde rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırılığı açıklanmıştı.

Eskişehir’deki hastaneden Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Hastane yönetimi, Alço’nun bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Sanatçı Nuri Alço Eskişehir hastanemize, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile başvurmuş olup, gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır.

* Hastamız kan sulandırıcı (antikoagülan) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır.