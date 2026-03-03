Spice Girls 30. yılını hatıra parayla kutluyor

Birleşik Krallık darphanesi Royal Mint, Spice Girls’ün 1996’daki çıkış single’ı Wannabe ve ilk albümleri Spice’in 30. yılını kutlamak amacıyla 5 sterlinlik hatıra parasını piyasaya sürdü.

Tasarım, sanatçı Ffion Gwillim tarafından hazırlanırken, paranın ön yüzünde Kral III. Charles’ın portresi ve arka yüzünde grubun beş üyesinin siluetleri ile imzaları yer alıyor. Her parça, 90’lar pop kültürünü ve grubun global başarısını temsil ediyor.

15 bin adet üretilecek

Bu özel seri, grubun her bir üyesi (Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice ve Sporty Spice) için ayrı tasarım sunuluyor. Her tasarım dünya genelinde sadece 15 bin adet olarak sınırlı sayıda üretilecek. Fanlar, sevdikleri Spice Girl’ün temasına sahip koleksiyon parçasını edinme şansına sahip olacaklar.

37 ülkede bir numara oldu

Spice Girls, 90’ların en çok satan kadın grubu olarak 37 ülkede bir numara oldu ve Girl Power sloganıyla milyonlarca hayranla küresel bir etki yarattı.

Grup, Queen, The Rolling Stones gibi müzik efsanelerinin yer aldığı Royal Mint’in “Music Legends” koleksiyonuna dahil edilerek bu mirası daha da perçinledi.

Spice Girls üyeleri, bu onurun kendileri için çok önemli olduğunu ve grubun tarihine damga vurduğunu belirtti.