Spider-Man gişede tarih yazdı: 3 haftada 2 milyar doları aştı

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Sony ve Marvel’ın yeni Spider-Man filmi “Spider-Man: Brand New Day”, gişede rekorlarla yoluna devam ediyor. Tom Holland’ın Peter Parker karakterini canlandırdığı film, yalnızca üç haftada 2 milyar 22 milyon dolar hasılata ulaşarak sinema tarihinin en büyük gişe başarılarından birine imza attı.

Temmuz sonunda vizyona giren “Spider-Man: Brand New Day”, daha ilk günlerinden itibaren gişede güçlü bir performans sergiledi.

Filmin dünya genelindeki toplam hasılatı üç haftada 2 milyar 22 milyon dolara yükseldi. Böylece “Brand New Day”, sinema tarihinde 2 milyar dolar barajını geçmeyi başaran sekizinci film oldu.

Kuzey Amerika'da 785 milyon dolar kazandı

Spider-Man'in yeni macerası, Kuzey Amerika'da 785 milyon dolar, uluslararası pazarlarda ise 1 milyar 230 milyon dolar gişe geliri elde etti.

Film, 2 milyar dolara ulaşma hızıyla da sinema tarihinin en hızlı yapımları arasına girdi. Bu alandaki rekor ise 2 milyar dolar barajını yalnızca 11 günde aşan “Avengers: Endgame”in elinde bulunuyor.

2 milyar dolarlık kulüpte sadece 8 film var

“Spider-Man: Brand New Day” ile birlikte dünya genelinde 2 milyar dolar gişe hasılatını aşan film sayısı sekize yükseldi.

Bu barajı daha önce “Avatar”, “Avengers: Endgame”, “Avatar: The Way of Water”, “Titanic”, “Ne Zha 2”, “Star Wars: The Force Awakens” ve “Avengers: Infinity War” aşmıştı.

İlk hafta sonunda 932 milyon dolar

Filmin gişe performansının sinyalleri daha ilk hafta sonunda gelmişti.

“Brand New Day”, Kuzey Amerika'daki ilk hafta sonunda 355 milyon dolar, dünya genelinde ise yaklaşık 932 milyon dolar hasılat elde etti.

Yapım, vizyona girişinin henüz altıncı gününde 1 milyar dolar barajını aşmayı başardı.

Önceki Spider-Man filmi 1,9 milyar dolarda kalmıştı

Serinin 2021 yapımı “Spider-Man: No Way Home” filmi dünya genelinde yaklaşık 1,9 milyar dolar gişe hasılatına ulaşmıştı. Film Çin'de gösterime girmediği için 2 milyar dolar barajını aşamamıştı.

“Brand New Day” ise üç haftada 2 milyar doları geçerek selefinin toplam gişe performansını geride bıraktı.

Spider-Man'in yeni hedefi: 3 milyar dolar

Gişedeki hızlı yükselişin ardından gözler şimdi yeni bir rekora çevrildi.

Filmin mevcut ivmesini koruması durumunda Kuzey Amerika'da 1 milyar dolar hasılata ulaşan ilk film olabileceği belirtiliyor. Bu pazardaki mevcut rekor, 936 milyon dolarla “Star Wars: The Force Awakens”a ait. Asıl büyük hedef ise dünya genelinde 3 milyar dolar sınırını aşmak.

Küresel gişe rekorunu yaklaşık 2,9 milyar dolarla “Avatar” elinde tutuyor. “Spider-Man: Brand New Day”in mevcut performansını sürdürmesi halinde bu tarihi rekoru geçip geçemeyeceği önümüzdeki haftalarda belli olacak.