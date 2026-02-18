Türk dizilerine dev teşvik! Yurt dışında yayınlanan bölümlere 100 bin dolar destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Türk dizi sektörüne yönelik yeni teşvik modelini duyurdu.

Halihazırda yaklaşık 170 ülkede 1 milyara yakın izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin artık Türkiye’nin tanıtım ve turizm stratejisinin merkezinde yer alacağını belirten Ersoy, yurt dışında yayınlanan dizilere 100 bin dolara kadar destek sağlanacağını açıkladı.

Türk dizileri küresel bir güç haline geldi

Bakan Ersoy, Türk dizilerinin ulaştığı küresel başarı sayesinde Türkiye’nin dünyanın en büyük dizi ihracatçısı ülkeleri arasında yer aldığını vurguladı. Yaklaşık 170 ülkede yayınlanan Türk dizileri, dünya genelinde 1 milyara yakın izleyiciye ulaşıyor.

Bu başarı, Türkiye’yi satış hacmi ve ihracat gücü bakımından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline getirdi. Sektörün ihracat gelirinin ise 1 milyar doları aşarak tarihi bir eşiği geçtiği ifade edildi.

Ersoy, Türk dizilerinin sadece ekonomik değil, kültürel açıdan da büyük bir etki oluşturduğunu belirtti. Diziler sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki insanların Türkçe öğrenmeye başladığını ve Türk kültürüne ilgi gösterdiğini söyledi.

Farklı ülkelerde yaşayan insanların Türkçe kelimeler kullanması, çocuklarına Türkçe isimler vermesi ve Türkiye’yi ziyaret etmek istemesi, dizilerin güçlü bir kültürel etki yarattığını gösteriyor.

“Ekran turizmi” Türkiye’nin yeni stratejik gücü

Bakan Ersoy, dizilerin turizme katkısına özellikle dikkat çekti. İnsanların dizilerde gördükleri mekânları ziyaret etmek istediğini ve bunun “ekran turizmi” olarak adlandırıldığını belirtti.

Küresel örneklerin de gösterdiği gibi, ekran turizmi artık geçici bir trend değil, ülkelerin tanıtım stratejisinde önemli bir araç haline geldi. Türkiye’nin de bu potansiyeli değerlendirmek için dizileri turizm tanıtımının merkezine aldığı ifade edildi.

Türkiye turizmde dünyanın en büyük ülkeleri arasında

Türkiye, 65 milyar 231 milyon dolarlık turizm geliri ve 64 milyon ziyaretçi sayısıyla dünya turizminde önemli bir konuma ulaştı.

Bu rakamlarla Türkiye, turizm gelirinde dünyanın 7’nci, ziyaretçi sayısında ise 4’üncü büyük ülkesi konumuna yükseldi.

Dizilere bölüm başına 100 bin dolara kadar destek

Yeni destek modeline göre, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilere önemli finansal destek verilecek.

Yurt dışında yayınlanan dizilerin her bölümü için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından toplamda 100 bin dolara kadar destek sağlanacak.

Bölüm başına maksimum 33 bin dolar destek

Türk dizilerinin Türkiye’de ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını belirten Ersoy, yurt dışında ise bu dizilerin genellikle 40–45 dakikalık bölümler halinde yayınlandığını söyledi.

Destek hesaplamasında Türkiye’deki yayın süresi esas alınacak. Bu çerçevede yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı destek sağlanabilecek.

Çekim süreçlerinde bürokrasi azaltılacak

Bakanlık, sadece finansal destekle sınırlı kalmayacak. Dizi çekimleri için gerekli bürokratik süreçlerin hızlandırılması da planlanıyor. Ayrıca Bakanlığa bağlı çekim alanlarının ücretsiz tahsis edilmesi gibi kolaylıklar da sağlanacak.

Türkiye’nin turizm değerleri dizilere entegre edilecek

Yeni model kapsamında Türkiye’nin tarihi, doğal ve gastronomik değerlerinin dizilere daha fazla entegre edilmesi planlanıyor. Bu entegrasyon, ürün yerleştirme yöntemi ve özel içerik üretimi yoluyla gerçekleştirilecek. Amaç, Türkiye’nin turizm potansiyelini doğrudan dizi içerikleri aracılığıyla tanıtmak.

Tanıtım filmleri ve dijital içerikler de desteklenecek

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), dizilerle bağlantılı tanıtım filmleri ve dijital içeriklerin üretimini de destekleyecek. 30 saniyelik tanıtım filmleri ve kısa dijital videolar satın alınarak uluslararası tanıtım kampanyalarında kullanılacak.

Ünlü oyuncular turizm elçisi olacak

Destek modeli kapsamında dizilerin başrol oyuncularının tanıtım filmlerinde yer alması da teşvik edilecek. Bu sayede dünyaca tanınan Türk oyuncular, Türkiye’nin turizm elçileri haline getirilecek.

Turizm çeşitliliği daha geniş kitlelere ulaşacak

Diziler aracılığıyla Türkiye’nin sahilleri, tarihi eserleri, doğası, gastronomisi ve sağlık turizmi gibi birçok değeri uluslararası izleyicilere tanıtılacak. Bu sayede Türkiye’nin turizm çeşitliliği daha geniş bir küresel kitleye ulaşacak.

Sinema filmleri için de benzer destek modeli

Bakan Ersoy, benzer bir destek modelinin sinema filmleri için de uygulanmaya başladığını açıkladı. Uluslararası film festivallerinde Türkiye’yi temsil eden yapımlar da bu desteklerden yararlanabilecek.

Türk dizi ve sinema sektörü stratejik öneme sahip

Bakanlık, dizi ve sinema sektörünü Türkiye’nin kültürel diplomasi araçlarından biri olarak görüyor. YTB, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların çalışmalarıyla birlikte sektörün etkisi daha da büyüyor.

Türkiye’nin küresel tanıtımının lokomotifi olacak

Yeni destek modeliyle Türk dizilerinin Türkiye’nin tanıtımındaki rolü daha da güçlenecek. Bu adım, hem turizm gelirlerini artırmayı hem de Türkiye’nin kültürel etkisini genişletmeyi hedefliyor. Yetkililere göre bu model, Türk dizi sektörünü küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyacak ve Türkiye’nin tanıtımında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.