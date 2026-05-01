Türk müziğinin unutulmaz sesi Tülay Özer hayatını kaybetti

70’li yılların sevilen isimlerinden Tülay Özer’in uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören sanatçının hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.

Zerrin Özer'in ablası olan 79 yaşındaki Tülay Özer’in vefat haberini müzik yapımcısı Hakan Eren sosyal medya hesabından paylaştı. Eren, paylaşımında “Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı” ifadelerini kullandı.