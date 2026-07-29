Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması dört şehirde perdelerini açıyor

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Türk Telekom Prime, gelenekselleşen Açık Hava Sineması etkinliklerini bu yıl 30 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Samsun, Rize, Trabzon ve Bozcaada'da gerçekleştirecek.

Etkinlikler, 30-31 Temmuz'da Samsun Batıpark'ta, 1-2 Ağustos'ta Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda, 3-4 Ağustos'ta Trabzon Atatürk Meydanı'nda ve 7-8 Ağustos'ta Bozcaada Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra ziyaretçilere çeşitli deneyim alanları ve etkinlikler de sunulacak. Türk Telekom Prime çadırında festival makyajı ve saç örgüsü aktiviteleri gerçekleştirilecek. Markanın sosyal medya hesabını takip eden katılımcılar ödüllü çark etkinliğine katılabilecek. Ayrıca 5G deneyim alanında kurulacak refleks parkurunu belirlenen sürenin altında tamamlayan ziyaretçilere çeşitli promosyon hediyeleri verilecek.

Gösterimler öncesinde bilgi yarışması ve karaoke etkinlikleri düzenlenirken, katılımcılara patlamış mısır ve soğuk içecek ikram edilecek. Organizasyona özel hazırlanan hatıra sinema biletleri de ziyaretçilere dağıtılacak.

Gösterim programında ilk gün, 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Kadın Oyuncu" ve "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödüllerini alan, 12. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde de "En İyi Film" seçilen Mukadderat izleyiciyle buluşacak. İkinci gün ise Disney'in animasyon filmi Zootropolis 2 gösterilecek.

Etkinlik takvimi ve gösterimler şöyle;

30-31 Temmuz: Samsun (Batıpark) – Mukadderat / Zootropolis 2

1-2 Ağustos: Rize (15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı) – Mukadderat / Zootropolis 2

3-4 Ağustos: Trabzon (Atatürk Meydanı) – Mukadderat / Zootropolis 2

7-8 Ağustos: Bozcaada (Cumhuriyet Meydanı) – Mukadderat / Zootropolis 2