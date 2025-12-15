Türk turizmi dünyaya yönetici ihraç ediyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda, turizmde bu yıl tüm zamanların 9 aylık gelir rekorunu kırdıklarını söyledi. 19 bin konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını belirten Ersoy, , Türk turizminin artık dünyaya “yönetici ihraç eden” bir konuma geldiğini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. Ersoy, bu yıl tüm zamanların 9 aylık gelir rekorunu kırdıklarını belirtti. “2025 Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir.” diyen Ersoy, yabancı turistlerin kişi başı gecelik harcamasının bu yıl 116 dolara yükseldiğini söyledi.
7 ücretsiz halk plajı daha açılacak
Türkiye’nin Michelin yıldızlı restoran sayısının 17’ye ulaştığını bildiren Ersoy, bu tablonun, Türkiye’nin gastronomideki yükselişinin ve dünya çapındaki değerinin güçlü bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.
Yaklaşık 19 bin konaklama tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifikası aldığını belirten Ersoy, ayrıca, Türk turizminin artık dünyaya “yönetici ihraç eden” bir konuma geldiğini vurguladı. Bakan Ersoy, 21 ayrı noktada halk plajı hizmete açtıklarını, 2026’da 7 ücretsiz girişli halk plajı daha açmayı planladıklarını dile getirdi.
Türkiye’nin, ülkede yürütülen yıllık 780 kazı ve araştırma çalışmasıyla bu alanda lider ülke konumunda olduğunu belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: “2025 yılı itibarıyla 65 ilde 255 kazı alanında çalışma yapılmaktadır. Yabancı heyetlerce yürütülen 29 kazımızı da 12 aylık kazı programına dahil ederek her birine Türk Koordinatör Kazı Başkanı atadık. Gururla ifade etmek isterim ki bugün yerli ve milli Türk arkeolojisi, bütün insanlık tarihini aydınlatacak çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. 15 binden fazla envanterlik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı bütün bu arkeolojik çalışmalar için sadece 2025 yılında ayırdığımız kaynak miktarı 3,5 milyar liradır. Proje kapsamında, ilk 11 aylık süreçte 1200’den fazla uzmanın, 3 binden fazla çalışanın istihdam edilmesini sağladık.”
13 bin 448 eser Türkiye’ye getirildi
Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki varlık sayısının 22’ye yükseldiğini dile getirerek “2020 yılında UNESCO Geçici Listesi’ne kaydedilen Zerzevan Kalesi ve Mithraeum’un adaylık dosyası da 2026 yılında değerlendirilmek üzere Dünya Miras Merkezi’ne sunulmuştur. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne eklenmiş varlık sayısı da 79’a yükselmiştir” ifadelerini kullandı.
Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleye dair verilere değinen Ersoy, “2025 yılında yurt dışından iadesini sağladığımız 180 eser ile birlikte 2002-2025 yılları arasında yurt dışından getirilen eser sayısı 13 bin 448’e ulaşmıştır. Bunların 9 bin 133’ü ise 2018 yılı sonrasında ülkemize kazandırılmıştır” dedi.
Cemevleri imar planlarına işlenecek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar’daki Karacaahmet Sultan Cemevi’nde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Ersoy, c emevlerine yönelik bir müjde paylaştı. Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi.
Son yıllarda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, sahadan gelen ihtiyaç ve taleplerin daha yakından takip edildiğini belirten Ersoy, bu çerçevede sorunların tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atıldığını söyledi.