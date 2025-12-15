Türk turizmi dünyaya yönetici ihraç ediyor

Kültür ve Turizm Ba­kanı Mehmet Nu­ri Ersoy, TBMM Ge­nel Kurulu’nda, bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin bir sunum yaptı. Ersoy, bu yıl tüm zamanların 9 aylık gelir re­korunu kırdıklarını belirtti. “2025 Ocak-Eylül dönemin­de turizm gelirimiz bir önce­ki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artarak 50 milyar dolara yükselmiştir.” diyen Ersoy, yabancı turistle­rin kişi başı gecelik harcama­sının bu yıl 116 dolara yüksel­diğini söyledi.

7 ücretsiz halk plajı daha açılacak

Türkiye’nin Michelin yıl­dızlı restoran sayısının 17’ye ulaştığını bildiren Ersoy, bu tablonun, Türkiye’nin gast­ronomideki yükselişinin ve dünya çapındaki değerinin güçlü bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Yaklaşık 19 bin konakla­ma tesisinin sürdürülebilir turizm belgesi veya sertifi­kası aldığını belirten Ersoy, ayrıca, Türk turizminin ar­tık dünyaya “yönetici ihraç eden” bir konuma geldiğini vurguladı. Bakan Ersoy, 21 ay­rı noktada halk plajı hizmete açtıklarını, 2026’da 7 ücretsiz girişli halk plajı daha açma­yı planladıklarını dile getirdi.

Türkiye’nin, ülkede yürü­tülen yıllık 780 kazı ve araş­tırma çalışmasıyla bu alanda lider ülke konumunda oldu­ğunu belirten Ersoy, sözleri­ni şöyle sürdürdü: “2025 yılı itibarıyla 65 ilde 255 kazı ala­nında çalışma yapılmakta­dır. Yabancı heyetlerce yürü­tülen 29 kazımızı da 12 aylık kazı programına dahil ederek her birine Türk Koordinatör Kazı Başkanı atadık. Gururla ifade etmek isterim ki bugün yerli ve milli Türk arkeoloji­si, bütün insanlık tarihini ay­dınlatacak çalışmalara ev sa­hipliği yapmaktadır. 15 binden fazla envanterlik buluntunun gün yüzüne çıkarıldığı bütün bu arkeolojik çalışmalar için sadece 2025 yılında ayırdığı­mız kaynak miktarı 3,5 milyar liradır. Proje kapsamında, ilk 11 aylık süreçte 1200’den faz­la uzmanın, 3 binden fazla ça­lışanın istihdam edilmesini sağladık.”

13 bin 448 eser Türkiye’ye getirildi

Ersoy, UNESCO Dünya Mi­rası Listesi’ndeki varlık sayı­sının 22’ye yükseldiğini di­le getirerek “2020 yılında UNESCO Geçici Listesi’ne kaydedilen Zerzevan Kale­si ve Mithraeum’un adaylık dosyası da 2026 yılında de­ğerlendirilmek üzere Dünya Miras Merkezi’ne sunulmuş­tur. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne eklenmiş varlık sayısı da 79’a yüksel­miştir” ifadelerini kullandı.

Kültür varlığı kaçakçılığıy­la mücadeleye dair verilere değinen Ersoy, “2025 yılın­da yurt dışından iadesini sağ­ladığımız 180 eser ile birlik­te 2002-2025 yılları arasında yurt dışından getirilen eser sayısı 13 bin 448’e ulaşmıştır. Bunların 9 bin 133’ü ise 2018 yılı sonrasında ülkemize ka­zandırılmıştır” dedi.

Cemevleri imar planlarına işlenecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Üsküdar’daki Karacaahmet Sultan Cemevi’nde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının ev sahipliğinde, kanaat önderleriyle bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Bakan Ersoy, c emevlerine yönelik bir müjde paylaştı. Ersoy, cemevlerinin artık imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Son yıllarda Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte, sahadan gelen ihtiyaç ve taleplerin daha yakından takip edildiğini belirten Ersoy, bu çerçevede sorunların tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atıldığını söyledi.