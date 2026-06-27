Türkan Şoray'dan Kadir İnanır'a yürek burkan veda

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören usta oyuncunun vefatının ardından, Yeşilçam'ın "Sultan"ı Türkan Şoray sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla milyonları hüzünlendirdi.

14 Mayıs'tan beri tedavi görüyordu

77 yaşındaki Kadir İnanır, bir süredir hastanede devam eden tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Usta oyuncu 14 Mayıs'ta zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra akciğerinde zatürreye bağlı gelişen bir tümör tespit edilmiş ve yoğun bakımda entübe edilerek tedavi altına alınmıştı.

Yeşilçam'ın en unutulmaz ekran çiftlerinden biri olarak hafızalara kazınan Türkan Şoray ile Kadir İnanır, yıllar boyunca birçok başarılı yapımda birlikte rol aldı. Acı haberin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şoray, eski partnerine duygu dolu sözlerle veda etti.

"Bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam"

Türkan Şoray paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kadir; günlerdir umutla gelecek sağlık haberini beklerken ne yazık ki acı haberin geldi, inanmak istemedim... Sen, bir bakışa bin anlam sığdıran, en güzel gülen adam... Ne anılar paylaştık, ne anılar biriktirdik film çekimlerinde... Senin sinemadaki ışığın hiç sönmeyecek. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de Alyazmalı'nın kalbinde..."