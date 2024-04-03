Türker İnanoğlu'nun ardından... Ünlü isimlerden peş peşe mesajlar

Yapımcı, yönetmen ve senarist Türker İnanoğlu’nun ölüm haberi sinema dünyasını yasa boğdu. İnanoğlu’nun 50 yıllık eşi, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Gülşen Bubikoğlu vefat haberini “Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" ifadeleriyle paylaştı.

İnanoğlu’nun ölüm haberinin ardından ünlü isimlerden peş peşe mesajlar geldi:

Türkan Şoray: En yakın dostum, arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım. Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli meslektaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm. Türk Sineması'na kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak, unutulmayacak. Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

Filiz Akın: (Türker İnanoğlu’nun eski eşi, oğlu İlker İnanoğlu’nun annesi) Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış. Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… “Bay Sinema” maalesef yok artık…

Zeynep İnanoğlu: (Türker İnanoğlu’nun kızı): Seni çok seviyorum her halinle. Çok özleyeceğim. Hep kalbimde taşıyacağım. Yalnız kaldığımda konuşacağız usul usul. Elbette buluşacağız bir gün. Canım babam, canım benim.

İlker İnanoğlu: (Türker İnanoğlu’nun oğlu): Değerli babam, kıymetlim, Türkiye'nin 'Bay Sineması' Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailemizin, sevenlerinin, tüm sanat dünyamızın başı sağ olsun.

Hülya Koçyiğit: Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz. Çok derin bir üzüntü içindeyim. Güle güle ‘Bay Sinema’… Türk Sineması'nın temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren, huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen. Türk Sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün. Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara… Türker İnanoğlu’na Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.

Ali Sunal: Hoşçakal Türker abi. Küçük bir çocukken benimle arkadaşlık yaptığını, Zeynep ile oynayalım diye beni evden alıp kendi evinizde yatılı ağırlamanızı ve uyuyana kadar korktuğum için başımda bekleyip bana masal anlatmanı asla unutmayacağım…

Gül Sunal: Uzun yıllar sinemaya emek vermiş. sevgili dostumuz Türker İnanoğlu’nun hayatını kaybettiğini duydum. Çok üzgünüm.

Erdal Özyağcılar: Türker Abi meslek hayatımda bana gösterdiğin sevgiyi, bana gösterdiğin güveni, bana verdiğin öğütleri, Yeşilçam filmleri ve dizi film dünyasında bana öğrettiklerini helal et… Beraber çalıştığımız yapımlarda katkılarım helal olsun. Seni ve kulağıma küpe olan sözlerini unutmayacağım… Hep yüreğimdesin. Nurlar içinde yat.

Tarkan: Türk Sineması'nın duayeni, dahisi ve TV sektöründeki yapımlarıyla Türk televizyonculuğuna da büyük katkıları olan Türker İnanoğlu’nun vefatına çok üzüldüm. Müzik kariyerimin ilk zamanlarında bana verdiği desteği de hiç bir zaman unutmadım, unutamam. Kendisini sevgi ve minnetle anıyorum. Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim. Nurlar, ışıklar içinde uyu Türker abi... Türk Sineması'na ve televizyonuna armağan ettiğin yapımlarınla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin, unutulmayacaksın.

Cem Yılmaz: Kıymetli büyüğümüz Türker İnanoğlu abimizin mekanı cennet olsun, başımız sağolsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Erol Evgin: Türk sinema ve televizyon dünyamızın duayeni, değerli dostum Türker İnanoğlu’nu kaybettik. Yapımcı, yönetmen, senarist olarak ömrünü sanata adamış Türker İnanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

Türker İnanoğlu’nun cenaze töreni ne zaman?

Türker İnanoğlu için 4 Nisan saat 10.00'da İstanbul Maslak’taki Tim Show Center'da tören düzenlenecek. Ardından öğle namazının ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Türk sinemasında önemli filmlere imza atan İnanoğlu, cenaze namazından sonra Kanlıca'da aile mezarlığına defnedilecek.

Türker İnanoğlu kimdir?

Yaşamının ilk 15 yılı Safranbolu'yla İstanbul arasında geçen İnanoğlu, futbolla birlikte en büyük tutkusu olan sinemaya yöneldi ve Ömer Lütfi Akad ile Nişan Hançer'e 9 filmde asistanlık yaptı. İnanoğlu, Yeşilçam'da çeşitli yapımcılara 10 film çektikten sonra 1960'ta kendi şirketi Erler Film'i kurdu ve bugüne kadar birçok sinema filmi, dizi ve televizyon programına imza attı.

Sinema oyuncusu Filiz Akın'la 1964'te evlenen İnanoğlu'nun daha sonra çocuk yıldız "Yumurcak" olarak ünlenen İlker adlı oğlu oldu ama çift 1974'te ayrıldı.

İnanoğlu, ölümüne dek evli kaldığı oyuncu Gülşen Bubikoğlu'yla 1975'te hayatını birleştirdi. Türker İnanoğlu Vakfı'nı (TÜRVAK) 1997 yılında kuran yapımcı, birçok meslek birliği ve derneğin kurulmasına da öncülük etti.

İnanoğlu'nun Bubikoğlu ile evliliğinden Zeynep İnanoğlu isimli çocuğu bulunuyor.