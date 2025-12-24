Türkiye 2025'te ne okudu? Hepsiburada yılın kitap verilerini açıkladı

Hepsiburada’nın paylaştığı veriler, 2025’te okurların yalnızca çok satanlara değil; arama, favorilere ekleme ve yeni çıkanlara da güçlü ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Platformda yıl boyunca 15 milyon kitap siparişi verilirken, katalogdaki 325 binden fazla eser okuma tercihlerinin çeşitliliğini yansıttı.

Yılın en yüksek satış hacmi çocuk kitaplarında gerçekleşti. Bu kategoride zirveye “Uykusu Gelmeyen Porsuk” yerleşti. Onu “Genel Kültür Kitabım- Konuşuyorum” ve “Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var” izledi. Çocuk kitaplarına olan yoğun talep, ailelerin erken yaş okuma alışkanlığına verdiği önemi gösterdi.

Yılın en çok satan yazarı

2025’te çıkan ve en çok satan yerli kitap Zülfü Livaneli’nin “Bekle Beni” oldu. Yabancı edebiyatta ise Dan Brown’un “Sırların Sırrı” listenin başına yerleşti. Klasikler ve çağdaş eserlerin birlikte ilgi görmesi, okuma tercihlerinin dengeli seyrettiğini gösterdi.

Yılın en çok satan yazarı Çağrı Odabaşı olurken, onu Zülfü Livaneli ve Saniye Bencik Kangal takip etti. Sipariş veren kullanıcıların cinsiyet dağılımında kadınlar yüzde 55, erkekler yüzde 45 pay aldı.

En çok aranan kitap “Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım” olurken, en çok aranan yazar Saniye Bencik Kangal oldu. Favorilere eklemede ise “Genel Kültür Kitabım- Konuşuyorum” yılın lideri olarak öne çıktı.

Yeni çıkanlar hızla yükseldi

2025’te raflara çıkan “Sırların Sırrı”, “Bekle Beni” ve “Bir Aile Meselesi” kısa sürede yüksek ilgi gördü. Özellikle “Sırların Sırrı”, ilk haftasında 3 binden fazla sipariş alarak dikkat çekti.

Çocuk, edebiyat ve eğitim alanlarında İş Bankası Kültür Yayınları, Can Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Fenomen, Tonguç Akademi gibi yayınevleri öne çıktı. Tür kırılımları; çocuk, yerli-yabancı edebiyat, kişisel gelişim ve eğitim kategorilerinin 2025’te de okurların ana ilgi alanları olduğunu gösterdi.

Çocuk:

1.Uykusu Gelmeyen Porsuk - Constanze Von Kitzing

2.Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum - Çağrı Odabaşı

3.Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var - Saniye Bencik Kangal

4.Kayıp Çileğin Sırrı - Masumiyet Karinesi - Ergün Kazanır

5.Hapı Yuttuk Eczanesi - Mert Arık

Yerli Edebiyat:

1.Bekle Beni - Zülfü Livaneli

2.Altı Harfli Bir Tatlı - Şermin Yaşar

3.Yırtıcı Kuşlar Zamanı - Ahmet Ümit

4.Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

5.Annemin Uyurgezer Geceleri - Ayfer Tunç

Yabancı Edebiyat:

1.Sırların Sırrı - Dan Brown

2.Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig

3.Algernon’a Çiçekler - Daniel Keyes

4.Mutlu Yaşam Üzerine: Yaşamın Kısalığı Üzerine - Seneca

5.Suç ve Ceza - Fyodor Mihailoviç Dostoyevski

Kişisel Gelişim:

1.Rezonans Kanunu - Pierre Franckh

2.Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi - Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmanın Yolları - Beyhan Budak

3.Bir Aile Meselesi - Zeynep Cihangir Çankaya & Serdar Çankaya

4.Kalk Bi Dopamin Demle - Serkan Karaismailoğlu

5.Düşüncenin Gücü - James Allen

Eğitim:

1.ÜçDörtBeş Yayınları - TYT Matematik Soru Bankası

2.Fenomen Yayıncılık - 8. Sınıf LGS Matematik A Soru Bankası

3.Hız Yayınları - 8. Sınıf LGS Türkçe Paragraf Okula Destek Soru Bankası

4.Yediiklim Yayınları - Tüm Adaylar İçin Yedi Adımda Temel Matematik Video Konu Anlatımlı Video Çözümlü Soru Bankası

5.Ankara Yayıncılık - 8.Sınıf Güçlendiren Matematik Nesil Sorularla Soru Bankası