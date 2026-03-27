Türkiye'den kültürel miras atağı: 65 ilde 776 kazı, 33 milyon ziyaretçi, 13 bin eser geri alındı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve gelecek nesillere aktarma konusunda yürütülen kapsamlı çalışmaları açıkladı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen törende konuşan Ersoy, hem arkeoloji hem de müzecilik alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük ölçekli projelerinin hayata geçirildiğini vurguladı.

Kazı çalışmalarında artış

Türkiye genelinde arkeolojik çalışmalar büyük bir ivme kazandı. 65 ilde yürütülen kazı ve araştırmaların sayısı 2025 itibarıyla 776 noktaya ulaştı. “Geleceğe Miras” projesi kapsamında başlatılan bu çalışmalarla birlikte 2026 yılında faaliyet sayısının 800’e çıkması hedefleniyor. Bu süreçte 15 binden fazla eser gün yüzüne çıkarılarak müzelere kazandırıldı.

Müzelere rekor ilgi

Türkiye’de müze ve ören yerlerine olan ilgi de zirve yaptı. 2025 yılı itibarıyla 219 müze ve 147 ören yerinde toplam ziyaretçi sayısı 33 milyonu aştı. Bu artış, kültürel mirasa olan ilginin her geçen gün daha da güçlendiğini ortaya koydu.

Yurt dışından 13 bin eser geri getirildi

Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede önemli başarılar elde edildi. 2002 yılından bu yana yurt dışına kaçırılan 13 bin 451 eser Türkiye’ye iade edildi. Marcus Aurelius heykelinin ABD’den geri getirilmesi bu sürecin en dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Ayrıca 2020-2025 yılları arasında 1,3 milyondan fazla eser ele geçirilerek müzelere kazandırıldı.

60 milyar TL yatırım

2018 yılından bu yana kültürel miras alanında 60 milyar lirayı aşan yatırım yapıldı. Kız Kulesi, Galata Kulesi, Rami Kütüphanesi ve CSO Tarihi Salon gibi önemli yapılar bilimsel yöntemlerle restore edildi. Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen restorasyon projeleriyle tarihi eserler yeniden ayağa kaldırılıyor.

UNESCO ve teknoloji hamlesi

Türkiye’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki varlık sayısı 22’ye yükselirken, geçici listedeki varlık sayısı 79’a ulaştı. Ayrıca yapay zekâ destekli TraceArt sistemi ve kimliklendirme projeleriyle 600 binden fazla eser dijital olarak güvence altına alındı.