Yunanistan'dan Almanya'ya çağrı: Yağmaladınız, iade edin

Yunanistan’da uzun yıllardır tartışılan kültürel miras meselesi yeniden gündeme geldi. II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası tarafından Sisam Adası’ndan götürülen antik eserler konusunda yeni talepler ortaya çıktı.

Tarihçiler ve kültürel miras uzmanları, savaş yıllarında çok sayıda arkeolojik parçanın Almanya’ya taşındığını ve bunların önemli bölümünün hâlâ geri verilmediğini belirtiyor.

Özellikle antik heykeller, seramikler, yazıtlar ve tarihi objelerin savaş dönemindeki kaotik ortamdan faydalanılarak Avrupa’ya çıkarıldığı ifade ediliyor.

Sistematik şekilde toplandı

Haberde, Ege Denizi’ndeki Sisam Adası’nın antik Yunan medeniyetinin önemli merkezlerinden biri olduğu hatırlatıldı. Ada, antik dönemde bilim, ticaret ve kültür alanındaki etkisiyle tanınıyordu.

Uzmanlara göre Nazi işgali sırasında bölgede bulunan arkeolojik eserlerin bir kısmı sistematik şekilde toplandı ve Almanya’ya götürüldü. Bazı eserlerin bugün özel koleksiyonlarda veya müzelerde bulunabileceği değerlendiriliyor.

Yunanistan’dan yeni diplomatik baskı

Yunan yetkililer son dönemde kültürel mirasın iadesi konusunda daha agresif bir politika izlemeye başladı. Atina yönetimi, savaş döneminde kaçırıldığı düşünülen eserlerin geri verilmesi için Almanya üzerindeki diplomatik baskıyı artırmayı hedefliyor.

Kültür çevreleri ise bu sürecin yalnızca tarihi eser meselesi olmadığını, aynı zamanda savaş dönemine ilişkin adalet tartışmasının da parçası olduğunu savunuyor.

Avrupa’da iade tartışmaları büyüyor

Son yıllarda Avrupa genelinde sömürge dönemi ve savaş yıllarında kaçırılan tarihi eserlerin iadesi konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri birçok eserin geri verilmesini talep ediyor.

Yunanistan da uzun süredir yalnızca Almanya’dan değil, farklı Avrupa ülkelerindeki bazı müzelerden de tarihi eserlerin iadesini istiyor.