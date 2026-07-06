Zihni Göktay öldü mü, neden öldü? Zihni Göktay kimdir?

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Sanatçı Zihni Göktan 78 yaşında yaşamını yitirdi. Sağlık sorunları yaşayan Göktay'ın vefatı sevenlerini hüzne boğdu. Acı gelişme ile birlikte sanatçı hakkında detaylı bilgiye sahip olmayanlar "Zihni Göktay kimdir" sorusunu yöneltmeye başladı.

Sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sene başında Ankara turnesinde yaşadığı kalça kırığının ardından artan sağlık sorunlarına rağmen, yaşama sevincini, çevresine duyduğu merakı ve son ana kadar yeniden sahneye çıkıp, çok sevdiği seyircisine kavuşma umudunu hiç kaybetmedi. Seyircisi, sevenleri ve hayatına dokunduğu herkes tarafından büyük bir sevgiyle kucaklandı. Babamız adına bu süreçte ilgi gösteren, arayanı soran ve yanında olan herkese gönülden minnettarız."

Zihni Göktay kimdir?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay, 2 Aralık 1945 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamlayan Göktay, sanat hayatına 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı. Yaklaşık dokuz yıl burada görev yaptıktan sonra 1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosuna katıldı.

Uzun yıllar İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde sahne alan sanatçı, kariyeri boyunca onlarca tiyatro oyununda rol aldı. "Lüküs Hayat", "Kanlı Nigar", "Figaro'nun Düğünü", "On İki Öfkeli Adam", "Cibali Karakolu" ve "Gidiş Dönüş Moskova (Retro)" gibi yapımlardaki performansıyla tiyatroseverlerin beğenisini kazandı. Özellikle "Lüküs Hayat" operetindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Göktay, tiyatronun yanı sıra radyo, sinema ve televizyon alanlarında da çalışmalar yürüttü. 1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan sanatçı, çok sayıda yapımda seslendirme çalışmaları da gerçekleştirdi.

Sinemada "Tosun Paşa", "Meraklı Köfteci", "Atla Gel Şaban", "Fahriye Abla", "Hababam Sınıfı Merhaba", "Hababam Sınıfı Askerde", "Hababam Sınıfı 3,5", "Çalgı Çengi İkimiz", "Yaşamak Güzel Şey", "Oregon" ve "Ayakçı" gibi filmlerde rol alan Göktay, televizyon izleyicisinin karşısına ise "Kuruntu Ailesi", "Bizimkiler", "Üvey Baba", "Koçum Benim", "Cennet Mahallesi", "Mert ile Gert", "Ah Kalbim", "Yalan Dünya" ve "Ulan İstanbul" gibi dizilerle çıktı.

Türk tiyatrosunda geleneksel tuluat anlayışını yaşatan önemli isimlerden biri olarak gösterilen Zihni Göktay, uzun yıllara yayılan sanat yaşamıyla tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan sanatçılar arasında yer aldı.