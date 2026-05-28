Avustralya'dan hantavirüs önlemi: Karantina süresi uzatıldı

Avustralya hükümeti, hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" adlı yolcu gemisindeki 6 kişi için uygulanan karantina süresini uzatma kararı aldı.

Avustralya Yayın Kuruluşu'nun (ABC) haberine göre Sağlık Bakanı Mark Butler, İspanya ve Hollanda'da iki yolcuda daha hantavirüs tespit edilmesinin ardından sağlık yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda yeni önlemler alındığını açıkladı.

Yolcular 23 Haziran'a kadar karantinada kalacak

Butler, Avustralya'da karantinaya alınan 6 yolcunun, Kovid-19 salgını döneminde inşa edilen Bullsbrook karantina tesisinde 23 Haziran'a kadar gözetim altında tutulacağını belirtti.

Sağlık Bakanı, yolcuların alınan karar konusunda bilgilendirildiğini ve mevcut sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Canberra yönetimi daha önce, hantavirüs vakalarının görüldüğü gemide bulunan 6 yolcunun 15 Mayıs'ta Avustralya'ya ulaştığını ve üç haftalık karantinaya alınacağını duyurmuştu.

DSÖ'den açıklama gelmişti

Arjantin'den hareket eden ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'ndaki Tenerife limanında yolcularını tahliye eden Hollanda bandıralı "MV Hondius" gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları kısa sürede dünya gündemine taşınmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), vakalarda artış yaşanabileceğini ancak mevcut durumda küresel bir salgın riski görülmediğini açıklamıştı.