Bakan Yardımcısı açıkladı: Sigara kimlikle satılacak

Türkiye’de artan sigara tüketimi ve buna bağlı sağlık maliyetleri, yeni düzenlemeleri gündeme taşıdı. Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Şuayip Birinci, yapay zeka temalı bir kongrede yaptığı açıklamada, sigara kullanımını azaltmak için radikal adımlar planlandığını belirtti. Bu kapsamda, Japonya’da uygulanan kimlikle sigara satış sisteminin Türkiye’de de hayata geçirilmesi değerlendiriliyor.

Sigara tüketiminde alarm veren tablo

Türkiye’nin, Endonezya’nın ardından dünyanın en fazla sigara içilen ülkeleri arasında yer aldığına dikkat çeken Birinci, kişi başına günlük ortalama tüketimin 17 dal seviyesinde olduğunu söyledi. Gençler arasında sigaraya erişimin kolaylaştığını vurgulayan Birinci, 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 55’inin sigaraya ulaşabildiğini, deneme yaşının ise 12’nin altına indiğini ifade etti. Ayrıca kız çocuklarında kullanım oranının erkeklerle eşitlendiğine dikkat çekti.

Ekonomik yük milyarlarca doları buluyor

Sigaranın yalnızca sağlık değil, ekonomik açıdan da ciddi bir yük oluşturduğunu belirten Birinci, Türkiye’de tütün ürünlerine yönelik hane halkı harcamasının yıllık milyarlarca lirayı bulduğunu söyledi. Sigara kaynaklı sağlık harcamalarının 5 milyar dolara ulaştığını kaydeden Birinci, yangın hasarlarının da milyarlarca liralık ek maliyet yarattığını vurguladı.

Pasif içicilik ve kanser riski büyüyor

Dünya genelinde her yıl milyonlarca kişinin tütün nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Birinci, pasif içiciliğin de ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Türkiye’de her 100 çocuktan 44’ünün sigara dumanına maruz kaldığını belirten Birinci, kanser vakalarının önemli bir bölümünün sigarayla bağlantılı olduğuna dikkat çekti.

Fiyat politikası en etkili araç

Sigara kullanımını azaltmada en etkili yöntemin fiyat artışı olduğunu dile getiren Birinci, fiyatlardaki artışın tüketimi doğrudan düşürdüğünü ifade etti. Türkiye’nin sigara fiyatları açısından dünya sıralamasında alt sıralarda yer aldığını belirten Birinci, bu durumun tüketimi artıran faktörlerden biri olduğuna işaret etti.

Elektronik sigara uyarısı

Elektronik sigaranın zararsız olduğu algısının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Birinci, bu ürünlerin sigaraya başlama oranını üç kat artırdığını söyledi. Türkiye’de satışının yasak olmasına rağmen erişimin sürdüğünü belirten Birinci, bu konuda daha sıkı önlemler alınması gerektiğini ifade etti.

Kimlikle satış gündemde

Sağlık Bakanlığı’nın yeni dönemde daha sert adımlar atmaya hazırlandığını belirten Birinci, Japonya’daki kimlik doğrulamalı sigara satış modelinin Türkiye için de planlandığını açıkladı. Yetkililer, bu sistemle özellikle gençlerin sigaraya erişiminin sınırlandırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.