Bakanlık gıdada hile yapan firmaları açıkladı! Fıstıklı baklavadan öyle bir şey çıktı ki!

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Tarım ve Orman Bakanlığının gıda denetimleri sonucunda yayımladığı liste, tüketicilerin sıklıkla satın aldığı ürünlerdeki hileleri bir kez daha ortaya koydu. Özellikle fıstıklı baklavada tespit edilen ay çekirdeği dikkat çekerken farklı markalara ait et ve süt ürünleri, baharatlar ve zeytinyağları da taklit ve tağşiş listesine girdi.

Bakanlığın duyurusuna göre, Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen fıstıklı baklavada (Dilber Dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edildi.

Aynı listede Arzu Pastanesi-Ergün Kutluk tarafından üretilen, Arzu Pastanesi markalı Antep fıstıklı baklavada da gıda boyası bulunduğu açıklandı.

Böylece Bakanlığın yayımladığı listede iki farklı baklava ürününde uygunsuzluk tespit edildiği görüldü.

Dana sucukta kanatlı eti ve sakatat

Taklit ve tağşiş listesinde et ürünleri de geniş yer tuttu.

Kule Sucukları ve Et Ürünleri tarafından üretilen, Kule Afyon Karahisar markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ve sakatat (baş eti) tespit edildi.

Yunuseli Sucukları-Fatih Bayramça tarafından üretilen Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta ise kanatlı eti bulundu.

Zümrüt Et ve Et Ürünleri tarafından üretilen BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta da sakatat (dil) tespit edildi.

Bakanlığın listesinde farklı markalara ait çok sayıda ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti bulunduğu bilgisi yer aldı.

Denetimlerde yalnızca paketli et ürünlerinde değil, hazır yemek ve yemeklik harçlarda da uygunsuzluklar belirlendi.

Şadırvan Sofra Salonu-Musa Ayhan tarafından hazırlanan pişmiş lahmacunda (dana+kuzu eti) kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

As Pide-Emine Öznalcı tarafından hazırlanan çiğ pide harcında da kanatlı eti ve sakatat (taşlık) bulundu.

Uğur Pideli Köfte Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine ait çiğ dana köftede ise kanatlı eti tespit edildiği açıklandı.

Zeytinyağına tohum yağı karıştırılmış

Bakanlığın açıkladığı listede zeytinyağı ürünleri de yer aldı.

Küplüce, Çınarbey ve Ayvalık Doğal markalı natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Ehlice Etli Ekmek Fırın Yemekleri-Osman Sönmez'e ait zeytinyağında da aynı uygunsuzluk belirlendi.

Edem Safiyağ markalı 4 litrelik natürel sızma zeytinyağında ise daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı açıklandı.

Tulum peynirinde nişasta, kuşburnu sirkesinde gıda boyası

Bakanlığın denetimlerinde süt ürünleri ve sirke de taklit ve tağşiş listesine girdi.

Çeloğlu Gıda Hayvancılık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından üretilen, Çeloğlu Ahmet markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.

Konşenay Gıda Doğal Ürünler Tarım ve Kozmetik Sanayi Ticaret Limited Şirketinin Konşenay markalı kuşburnu sirkesinde ise gıda boyası bulundu.

Bakanlığın yayımladığı listede çiçek balı da dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

Şeherli Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen, marka sütununda Mahir Gıda San. ve Tic. A.Ş.-Koska ifadesi bulunan çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildiği açıklandı.

Bakanlığın duyurusunda söz konusu balın hangi madde nedeniyle uygunsuz bulunduğuna ilişkin ayrıntı yer almadı.

Baharatlarda yabancı madde

Denetimlerde baharat ürünlerinde de uygunsuzluk belirlendi.

Elvan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri tarafından üretilen Derman Baharat Öğütülmüş Kekik markalı kekikte yabancı madde tespit edildi.

Ege Yükselen Kuruyemiş-Emrah Sakisa tarafından satışa sunulan sumakta ise gıda boyası bulunduğu açıklandı.

Taklit ve tağşiş listesi nereden sorgulanır?

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar sonuçlarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünlere ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yayımlanan duyurularda firma adı, marka, ürün adı ve tespit edilen uygunsuzluklar yer alıyor.

Tüketiciler, güncel taklit ve tağşiş listesini Bakanlığın Güvenilir Gıda internet sitesi üzerinden inceleyebiliyor. Bilgilere e-Devlet Kapısı'ndaki Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti aracılığıyla da ulaşılabiliyor.