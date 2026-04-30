Dev içecek üreticisi ürünlerini geri çağırdı: Enfeksiyon riski taşıyor

ABD merkezli Ghirardelli Chocolate Company, bazı toz içecek karışımlarında olası Salmonella bulaşı tespit edilmesi üzerine geri çağırma kararı aldı. Şirket, söz konusu durumu 27 Nisan’da kamuoyuna duyurdu.

Yapılan incelemede, kontaminasyonun kaynağının California Dairies, Inc. tarafından sağlanan süt tozu olduğu belirlendi. Tedarikçi firmanın da daha önce aynı gerekçeyle ürünlerini geri çağırdığı ifade edildi. Süt tozunun, risk tespit edilmeden önce üretim sürecinde kullanıldığı bildirildi.

Bireysel tüketicilere ulaşmış olabilir

Geri çağırmadan etkilenen ürünler arasında sıcak çikolata ve frappe karışımları yer alıyor. Ürünlerin büyük bölümünün gıda hizmeti ve kurumsal kullanım için piyasaya sunulduğu, ancak bazı partilerin e-ticaret kanalları üzerinden bireysel tüketicilere ulaşmış olabileceği kaydedildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Food and Drug Administration, geri çağırmaya ilişkin bildirimi 28 Nisan’da yayımladı.

Bağışıklık sistemi için risk oluşturuyor

Salmonella enfeksiyonu özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlara göre enfeksiyon; ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkarken, nadir vakalarda daha ağır sağlık sorunlarına yol açabiliyor.