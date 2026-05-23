Listeria alarmı! Marketlerde satılan peynirler raflardan toplatılıyor

İspanya Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), taze peynir ürünlerinde tespit edilen olası Listeria monocytogenes bakterisi nedeniyle yeni bir uyarı yayımladı. Yetkililer, riskli ürün listesinin genişletildiğini ve ülke genelindeki marketlerde satılan bazı peynirlerin geri çağrıldığını duyurdu.

Yetkililer, özellikle son kullanma tarihi 6 Temmuz 2026’ya kadar olan ürünlerin dikkatle kontrol edilmesini istedi.

Dört farklı marka listede yer aldı

AESAN tarafından yayımlanan güncel listeye göre alarm kapsamına alınan ürünler arasında Cerrato, Nativo, Goya ve Sabor de Casa markalarına ait çeşitli taze peynir çeşitleri bulunuyor. Ürünlerin büyük bölümünün inek sütünden üretildiği belirtildi.

Yetkililer, söz konusu ürünlerin marketlerden kaldırılmaya başlandığını ancak birçok tüketicinin bu peynirleri daha önce satın almış olabileceğini belirtti.

Hamileler ve yaşlılar için kritik uyarı

Sağlık uzmanları, listeria bakterisinin özellikle hamile kadınlar, yaşlı bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı. Listeria enfeksiyonunun yüksek ateş, kusma, ishal ve kas ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkabileceği belirtildi.

Uzmanlar, bakterinin buzdolabı koşullarında da yaşayabilmesi nedeniyle taze peynir ürünlerinde daha büyük risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.

“Kesinlikle tüketmeyin” çağrısı yapıldı

AESAN, vatandaşlardan riskli ürünleri kesinlikle tüketmemelerini istedi. Yetkililer ayrıca açılmış ürünlerin diğer gıdalarla temas etmiş olabileceğini belirterek çapraz bulaşma riskine karşı da uyarıda bulundu.

Belirti gösteren kişilerin en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği ifade edildi.

İspanya’da gıda güvenliği yeniden gündemde

İspanya’da son yıllarda yaşanan listeria vakaları nedeniyle gıda güvenliği konusu yeniden ülke gündemine taşındı. Uzmanlar, özellikle taze süt ürünlerinde denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtiyor.