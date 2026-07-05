Memişoğlu: Kanserde CAR-T tedavisini uygulamaya başladık

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen "AK Parti Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İstanbul Teşkilat Bilgilendirme Toplantısı"nda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin ilk proton kanser tedavi merkezinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde kurulacağını, merkezin planlama ve sözleşme süreçlerinin tamamlandığını söyledi.

Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amacıyla aile hekimliği sisteminde önemli düzenlemeler hayata geçirdiklerini belirterek, "Aile hekimlerine, kendilerine bağlı nüfusun sağlık sorumluluğunu verdik. Hedefimiz, aile hekiminin bekleyen değil, topluma giden bir anlayışla çalışmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların yalnızca hastalandıklarında değil, sağlıklarını korumak amacıyla da sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerini hedeflediklerini dile getiren Memişoğlu, Türkiye genelinde hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.

Merkezlerde diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi ve fizyoterapist gibi sağlık profesyonellerinin ücretsiz hizmet verdiğini ifade eden Memişoğlu, vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını amaçladıklarını aktardı.

1 milyon kişinin sağlık raporu evinde yenilendi

Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği ile sağlıklı bireylere yönelik sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiklerini kaydeden Memişoğlu, sağlıklı bireylere yönelik hizmetleri artık otellerde ve benzeri alanlarda da sunabilir hale geldiklerini, yönetmeliğin sağlık turizmi açısından da önemli bir açılım sağlayacağını vurguladı.

Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara da değinerek 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı vatandaşların sağlık raporlarının evlerinde yenilenebilmesini sağlayan uygulamayı hayata geçirdiklerini, bu kapsamda yaklaşık 1 milyon vatandaşın raporunun evinde yenilendiğini söyledi.

Evde sağlık, aile hekimliği ve uzaktan sağlık hizmetlerini entegre eden yeni bir sistem kurduklarını aktaran Memişoğlu, evde sağlık hizmetlerinin kapsamını genişlettiklerini, kemoterapi uygulamaları ve bazı tıbbi müdahalelerin de ev ortamında yapılabilmesine imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Memişoğlu, yoğun bakım hizmetlerinde de yeni bir yapılanmaya gittiklerini, palyatif kritik bakım modeliyle kronik bakım ihtiyacı bulunan hastaların aileleriyle birlikte daha uygun koşullarda takip edilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Bilim insanlarını, girişimcileri, sanayicileri ve yatırımcıları aynı platformda buluşturmak amacıyla Üreten Sağlık Portalı'nı hayata geçirdiklerini dile getiren Memişoğlu, sağlık alanında fikri olan herkesin bu platform üzerinden başvuru yapabileceğini, özgün fikirlerin bilim insanları, sanayi ve finans çevreleriyle buluşturularak destekleneceğini ifade etti.

Memişoğlu, sağlık teknolojilerinde yerli üretimi artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli mobil röntgen cihazlarının kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini aktaran Memişoğlu, glikoz sensörü, röntgen cihazı, ultrason cihazı ve sekiz aşının yerli üretimine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Sağlık hizmetlerinde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırdıklarını, denetim süreçlerinden yoğun bakım hizmetlerine kadar birçok alanda yapay zeka destekli sistemlerden yararlanıldığını söyleyen Memişoğlu, "Artık şikayete bağlı değil, kendi yapay zekamızla bütün sistemimizi denetlenebilir hale getirdik." diye konuştu.

Memişoğlu, kanser tedavisinde biyolojik ve moleküler tedavilerin önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada çok az ülke tarafından uygulanabilen CAR-T tedavisini Türkiye'de de uygulamaya başladık." dedi.

Türkiye'nin bu alandaki merkez sayısını artıracağını belirten Memişoğlu, biyolojik tedavileri yalnızca Türkiye'nin değil, ihtiyaç duyan diğer ülkelerin de erişebileceği şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, bağımlılıkla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü'nün bağımlılıktan kurtulan insanların yeniden hayata tutunacağı örnek bir yaşam alanı olacağını söyledi.

Burada üretim, spor ve rehabilitasyon faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğünü anlatan Memişoğlu, merkezin bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal yaşama yeniden kazandırılmasına önemli katkı sağlayacağını, resmi açılışını ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştireceğini kaydetti.

İstanbul'daki sağlık yatırımları ve sağlık çalışanı sayısına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, son bir buçuk yılda kente 3 bin 177 uzman hekim, 118 bin 362 sağlık personeli ve 1431 tıbbi cihaz kazandırıldığını belirtti.

Hastane, Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi yatırımlarının aralıksız sürdüğünü aktaran Memişoğlu, "İstanbul'da sağlık yatırımlarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.