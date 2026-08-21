Mide bulandıran liste: Pideden kalp, sucuktan baş çıktı!

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tüketicilerin sağlığını ve cebini yakından ilgilendiren taklit ve tağşiş listesine yeni ürünler eklendi. 20 Ağustos 2026 tarihli güncellemede 44 ürün kamuoyuna açıklandı.

Yeni kayıtların önemli bölümünü süt ve süt ürünleri oluştururken, et ürünlerinde ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekti. Dana kıymadan sucuğa, lahmacundan kebaba ve kıymalı pideye kadar farklı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı belirlendi.

Listenin en dikkat çekici bölümlerinden biri et ve et ürünleri oldu. Manisa'da Sarıyer Börekçisi-Hayrettin Kaya'ya ait kıymalı pidede sakatat (kalp) tespit edildi. Uşak'taki Sayar Pide-Sultan Sayar'ın dana kıymalı pide harcında da sakatat (kalp) bulundu. Hırsızlık yapma. Haber çalma.

Aydın'da Emko Gıda'nın İncirliova Güven markalı deve sucuğunda sakatat (baş eti) tespit edilirken, Kayseri'de Erciyes Sakatat Et Tavuk Deri tarafından üretilen Başkartal markalı dana sucukta da baş eti bulundu.

Kırklareli'nde Görgüneroğlu Gıda'nın Kızılcıkdere Görgüneroğlu markalı sığır sucuğunda ise sakatat (dil) tespit edildi.

Dana kıymadan kanatlı eti çıktı

Bakanlığın listesinde dana eti olarak sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti tespit edilmesi de dikkat çekti.

Antalya'da Ceylan Et-Yusuf Ceylan'a ait dana kıymada kanatlı eti bulundu. Sakarya'da Serdivan Yemekçilik-Ciğerci Bahattin'e ait dana-kuzu Adana kebapta da kanatlı eti tespit edildi.

Uşak'taki Bir Eylül Lokantası'nın dana kıymalı karnıyarığında ise hem kanatlı eti hem de sakatat (taşlık) bulundu.

Lahmacunda hem kanatlı eti hem taşlık

Elazığ'da Harput Yemek Fabrikası'na ait lahmacun da listede yer aldı. Yapılan incelemede lahmacunda kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

İstanbul'da Buhara Lahmacun'a ait çiğ kıymada ise sakatat (taşlık) bulundu.

Karaman'daki Halk Etliekmek ve Pide Fırını-Mustafa Bağlan'a ait etli ekmek iç harcında da sakatat (baş eti) tespit edildi.

Kayseri'de faaliyet gösteren Er Et Erciyes Et ve Et Ürünleri'nin iki ürünü de listeye girdi.

Firmanın Yıldız markalı piliç sucuğunda ve dilimli piliç sucuğunda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre genel olarak 4 üründe kanatlı eti, 3 üründe baş eti ve 3 üründe taşlık belirlendi. Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk aynı anda tespit edildi.

44 ürünün 25'i süt ve süt ürünleri

Yeni listenin sayısal olarak en büyük bölümünü ise süt ve süt ürünleri oluşturdu.

Açıklanan 44 kaydın 25'i süt ve süt ürünlerinden oluştu. Kaşar peyniri, beyaz peynir ve tost peyniri gibi ürünlerde düşük yağ oranı, eritme tuzu ve bitkisel yağ tespit edildi.

Uygunsuzluklar arasında en sık karşılaşılan sorunlardan biri ürünlerde beyan edilenden daha düşük yağ oranı bulunması oldu. Toplam 14 üründe yağ oranının düşük olduğu, 8 üründe ise eritme tuzu tespit edildi.

Kaşar peynirinden bitkisel yağ ve eritme tuzu çıktı

Bazı ürünlerde birden fazla uygunsuzluk tespit edildi. Bilecik'te Zeni Süt ve Süt Ürünleri tarafından üretilen Tatsan markalı bir kaşar peynirinde hem bitkisel yağ hem eritme tuzu bulundu. Aynı üreticinin başka bir Tatsan kaşar peynirinde ise nişasta tespit edildi.

Şirketin farklı markalarla toplam 6 ürünü yeni listede yer aldı.

Zeytinyağına tohum yağı, çaya gıda boyası

Taklit ve tağşiş listesinde yalnızca et ve süt ürünleri bulunmuyor.

Aydın'da Zeynare Gıda'nın Ayvalık Birlik markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi. Diyarbakır'da El Suri Tea-Mikail Günçiçeği'nin Petek markalı siyah çayında gıda boyası, Gaziantep'te Ararbey Baharat-Saliha Arar'a ait sumakta da gıda boyası bulundu.

Mersin'de Çukurova Baharat-Tuğrul Dolgun'a ait Kekik Oregano ürününde ise yabancı madde tespit edildi.

Taklit ve tağşiş listesinde en fazla ürün Aksaray'dan

Yeni kayıtların illere göre dağılımında Aksaray ilk sırada yer aldı. Kentten listeye giren 8 ürünün tamamı süt ve süt ürünlerinden oluştu.

Aksaray'ı 6 ürünle Bilecik, 4 ürünle Kayseri, 3'er ürünle Sakarya ve Mersin takip etti. Antalya, Aydın, Elazığ, Uşak ve Ankara'dan ise ikişer ürün listeye girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 20 Ağustos tarihli güncellemesiyle birlikte ortaya çıkan tablo, taklit ve tağşişin yalnızca tek bir ürün grubuyla sınırlı olmadığını bir kez daha gösterdi. Et, süt ürünleri, zeytinyağı, bal, çay ve baharat gibi çok sayıda temel gıda ürünü yeni listede yer aldı.