Mide bulandıran liste! Sucuktan kalp, kavurmadan eşek eti çıktı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin yakından takip ettiği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesini güncelledi. Son denetimlerde özellikle poşet çaylarda tespit edilen yasaklı boya maddeleri dikkat çekerken, çok sayıda et ve süt ürününde de mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

İki çay markasında boya tespit edildi

Bakanlığın yayımladığı verilere göre, Samsun merkezli bir firma tarafından üretilen "Elmas" markalı demlik poşet siyah çay ile Rize'de faaliyet gösteren bir üreticiye ait "Behiç Çay Export Siyah Çay" ürünlerinde gıdada kullanımına izin verilmeyen renklendirici boya maddesi tespit edildi. Söz konusu ürünler, sağlığı riske atabilecek gıdalar arasında yer aldı.

Denetimlerde yalnızca çay ürünlerinde değil, sumak baharatında da benzer uygunsuzluklar ortaya çıktı. Bazı sumak ürünlerinde rengin daha canlı görünmesi amacıyla mevzuata aykırı yabancı boyalar kullanıldığı belirlendi.

Bakanlığın listesinde en dikkat çeken başlıklardan biri de et ürünleri oldu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde bazı köfte, kavurma, sucuk ve kebap ürünlerinde tek tırnaklı hayvan eti, kanatlı eti, sakatat (kalp) ve soya gibi içeriklere rastlandı. Ürünlerin etiket bilgilerinin içerikle uyuşmadığı tespit edildi.

Denetimler kapsamında bazı süt ürünlerinde bitkisel yağ kullanıldığı belirlenirken, bazı bal ve zeytinyağı ürünlerinde de taklit ve tağşiş tespit edildi.