Salgın yeni bölgelere yayılıyor! Ebola vakalarında can kaybı 118'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda yeniden ortaya çıkan Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 118'e yükseldiği açıklandı. Yetkililer, vaka sayısının ise 435'e ulaştığını bildirdi.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, salgının yalnızca Ituri eyaletiyle sınırlı kalmadığını belirterek, Kuzey-Kivu eyaletindeki bazı bölgelerde de yeni vakaların görüldüğünü söyledi.

Yeni bölgelerde vakalar tespit edildi

Muyaya, Ituri eyaletindeki Nyankunde bölgesinin yanı sıra Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Katwa bölgesinin de salgından etkilendiğini ifade etti. Katwa'da 2 doğrulanmış Ebola vakasının tespit edildiğini belirten Muyaya, Kuzey-Kivu'nun merkezi olan Goma kentinde de 1 vakanın kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Yetkililer, salgının kontrol altına alınabilmesi için saha çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Halk sağlığı tedbirleri çağrısı

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla halka sağlık önlemlerine uyma çağrısı yapıldı. Açıklamada özellikle maske kullanımı, düzenli el yıkama ve riskli temaslardan kaçınılmasının önemine dikkat çekildi.

15 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Ituri eyaletinde 336 Ebola vakasının kaydedildiği ve 87 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Bunun ardından ülkede 17'nci Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ ve Africa CDC'den risk uyarısı

World Health Organization, KDC ve Uganda'daki Ebola salgınının "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" oluşturduğunu ancak pandemi seviyesinde bir acil durum kriterini karşılamadığını açıklamıştı.

Öte yandan Africa CDC, salgının risk seviyesini KDC için "çok yüksek", Doğu Afrika için "yüksek" ve kıta geneli için "orta" olarak sınıflandırmıştı.

Ebola geçmişte binlerce can aldı

Kanamalı ateşe neden olan Ebola virüsü ilk kez 1976 yılında Sudan'ın Nzara kenti ile KDC'nin Yambuku bölgesinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı. KDC'deki ilk salgının Ebola Nehri yakınlarında başlaması nedeniyle hastalığa bu nehrin adı verildi.

Virüs, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yeniden yayılmış, özellikle Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında etkili olan salgında 30 binden fazla kişi enfekte olmuş, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.