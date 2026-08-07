Salmonella alarmı! 1.5 milyon koli yumurta geri çağrıldı

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ABD'de salmonella salgını nedeniyle büyük çaplı bir gıda güvenliği alarmı verildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yürüttüğü soruşturma kapsamında yaklaşık 1.5 milyon koli yumurta geri çağrıldı. Salgının şimdiye kadar 17 eyalete yayıldığı, 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ancak can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Hangi yumurtalar geri çağrıldı?

Yetkililere göre geri çağrılan yumurtalar; Kroger, Simple Truth, Brookshire's, Cal-Maine ve Country Morning markaları altında satışa sunuldu.

Söz konusu ürünler Teksas, Louisiana, Oklahoma, Arkansas, Mississippi ve New Mexico eyaletlerindeki marketler ile gıda hizmeti işletmelerine dağıtıldı. Altılıdan 60'lı pakete kadar farklı ambalajlarda satılan yumurtaların, P-1950 veya 0840962 tesis kodunu taşıyan ve 20 Temmuz-17 Ağustos 2026 son tüketim tarihine sahip partileri geri çağırma kapsamında yer alıyor.

Tüketicilere kritik uyarı

CDC, bu kodlara sahip yumurtaların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Yetkililer, ürünlerin derhal çöpe atılmasını ya da satın alındığı mağazaya iade edilmesini istedi.

Ayrıca yumurtalarla temas eden buzdolabı raflarının, mutfak tezgâhlarının, saklama kaplarının ve mutfak gereçlerinin sıcak sabunlu suyla veya bulaşık makinesinde iyice temizlenmesi tavsiye edildi. Böylece çapraz bulaşma riskinin azaltılabileceği vurgulandı.

Salmonella nedir, belirtileri neler?

Salmonella, genellikle kontamine gıda veya su yoluyla bulaşan bakterilerin neden olduğu bir enfeksiyon olarak biliniyor.

En yaygın belirtiler arasında ishal, ateş ve karın krampları yer alıyor. Belirtiler çoğu zaman bakteriye maruz kalındıktan birkaç saat veya birkaç gün sonra ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, özellikle küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalığın daha ağır seyredebildiğine dikkat çekiyor.

CDC ve FDA, salmonella salgınının kaynağını araştırmayı sürdürüyor. Sağlık yetkilileri, geri çağrılan ürünlerin evlerden hızla çıkarılmasının yeni vakaların önlenmesinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirterek, tüketicilerin resmi geri çağırma duyurularını yakından takip etmelerini öneriyor.