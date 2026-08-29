SGK’dan ilaç ve tedavilerde yeni düzenleme: 3 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya yönelik Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeler ilaçların yanı sıra çocuk cerrahisi ve kemik iliği nakli süreçlerini de kapsıyor.

2 Hemofili B ilacı ve 1 kanser ilacı geri ödeme listesinde

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıkladığı düzenlemeye göre 2 Hemofili B ilacı ve 1 kanser ilacı olmak üzere toplam 3 ilaç SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

Geri ödeme kapsamına alınan üç ilaçtan birinin yerli üretim olduğu belirtildi.

Majistral ilaçlarda SGK ödemesi yüzde 40 artırıldı

Yeni düzenlemenin bir diğer önemli başlığı eczanelerde üretilen majistral ilaçlar oldu.

SGK'nın bu ilaçlar için ödediği tutar yüzde 40 oranında artırıldı.

Çocuk cerrahisinde işlemlerin kapsamı genişletildi

Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişiklikle çocuk cerrahisinde uygulanan işlemlerin kapsamı da genişletildi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasında hangi işlemlerin yeni kapsama dahil edildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Kemik iliği naklinde tarama süreci değişti

SGK, kemik iliği nakli süreçlerinde de yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.

Kemik iliği nakli bekleyen hastalar için uygun vericinin bulunmasına yönelik tarama süreçleri güncellendi. Ayrıca tedavi ve ilaç uygulamalarına ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni düzenlemeleri duyururken sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirtti.