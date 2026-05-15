Türkiye’den dünyaya “böbrek emojisi” çağrısı: İlk adım Bakırköy’den atıldı

Dijital dünyada kalp, beyin ve akciğer gibi organlara ait emojiler bulunurken, böbrek için hâlâ resmi bir emoji yer almıyor. Türkiye’den yükselen yeni girişim ise bu eksikliği gidermeyi hedefliyor. Türk Böbrek Vakfı’nın (TBV) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında “böbrek emojisi”nin Unicode Konsorsiyumu tarafından kabul edilmesi için resmi başvuru gerçekleştirildi.

İstanbul’daki Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce gönüllü, diyaliz hastaları, organ nakli bekleyen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Meydana yerleştirilen 2,5 metrelik dev böbrek emojisi maketi etkinliğin simgesi oldu.

“Her 7 kişiden biri böbrek hastası”

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, böbrek hastalıklarının çoğu zaman sessiz ilerlediğini belirterek özellikle gençlerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Erk, Türkiye’de her 7 kişiden birinin böbrek hastası olduğuna dikkat çekti.

Etkinlikte konuşan 15 yaşındaki Elif Irmak Köksal ise annesi ve babasından böbrek nakli olduğunu anlatarak organ bağışı çağrısında bulundu. Elif’in hikâyesi meydanda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Amaç sadece emoji değil

Ayşe Ağbaş ise yanlış beslenme, obezite ve yetersiz su tüketiminin çocuklarda böbrek hastalıklarını artırdığına dikkat çekti.

Kampanyanın temel hedefinin yalnızca bir emoji olmadığını belirten TBV yetkilileri, erken teşhis, organ bağışı ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.