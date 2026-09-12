Uzmanından sanal anjiyo uyarısı: Her hasta için uygun olmayabilir

Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikayetler kalp ve damar hastalıkları açısından değerlendirme gerektirebiliyor. Medicana Sivas Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hasan Yücel, halk arasında sanal anjiyo olarak bilinen Koroner BT Anjiyografinin uygun hastalarda koroner damarların anatomik yapısı ile damar duvarındaki plak ve darlıkların değerlendirilmesinde kullanılabildiğini söyledi.

Koroner BT Anjiyografinin bilgisayarlı tomografi cihazı ve damar yoluyla uygulanan kontrast madde kullanılarak gerçekleştirildiğini belirten Yücel, "İşlem sırasında, klasik girişimsel anjiyografide olduğu gibi kateterin damar içerisinden kalbe ilerletilmesine gerek bulunmuyor. Koroner BT Anjiyografi, koroner damarların anatomik yapısının yanı sıra damar duvarındaki plak ve darlıkların değerlendirilmesine yardımcı olan bir görüntüleme yöntemidir. Elde edilen bulgular, hastanın şikayetleri, klinik muayenesi ve diğer değerlendirmeleriyle birlikte ele alınarak teşhise dair yaklaşımın belirlenmesine katkı sağlayabilir" dedi.

Koroner arter hastalığı şüphesi bulunan ve klinik olarak uygun görülen hastalarda yöntemin kullanılabileceğini ifade eden Yücel, "Koroner BT Anjiyografi, koroner damarların anatomisinin non-invaziv şekilde değerlendirilmesine imkan sağlıyor. Damar yapısında plak veya darlık bulunup bulunmadığı konusunda görüntüleme yoluyla bilgi elde edilmesine yardımcı olabiliyor. Bu değerlendirme, bazı hastalarda ileri incelemelere ihtiyaç olup olmadığının belirlenmesi sürecinde diğer klinik bulgularla birlikte ele alınabiliyor" diye konuştu.

Görüntüleme yöntemi hastaya göre belirleniyor

Her hastada aynı görüntüleme yönteminin kullanılmasının gerekmediğine dikkat çeken Yücel, "Hastanın yaşı, şikayetleri, kalp ritmi, böbrek fonksiyonları ve mevcut risk faktörleri birlikte değerlendirilerek uygun görüntüleme yöntemi belirlenir. Buradaki amaç, hastanın klinik durumuna uygun değerlendirme yöntemini belirlemektir. Koroner BT Anjiyografi bazı hastalarda koroner damarların anatomik yapısının değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntem, klasik girişimsel anjiyografinin her durumda yerine geçen bir işlem değildir. Hangi yöntemin kullanılacağı; hastanın klinik bulguları, risk faktörleri ve tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kalp damarlarındaki plaklar belirti vermeden ilerleyebiliyor

Kalp damarlarındaki plak ve değişikliklerin bazı kişilerde uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini belirten Yücel, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo ve ailede erken yaşta kalp-damar hastalığı öyküsünün koroner arter hastalığı açısından değerlendirilmesi gereken risk faktörleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Yücel, "Kalp damar hastalıklarında yalnızca şikayetlerin ortaya çıkması değil, kişinin mevcut risk faktörlerinin de değerlendirilmesi önem taşır. Uygun hastalarda yapılan görüntüleme yöntemleri, damar yapısı ve plak özellikleri hakkında bilgi sağlayabilir. Elde edilen bulgular, hastanın genel klinik değerlendirmesi içerisinde ele alınarak takip ve tedavi yaklaşımının belirlenmesine yardımcı olabilir" dedi.

Her hasta için uygun olmayabilir

Koroner BT Anjiyografinin uygulanabilirliğini etkileyen durumlar bulunduğunu ifade eden Yücel, "Yüksek kalp hızı, bazı ritim bozuklukları, böbrek fonksiyonlarının yetersiz olması, kontrast madde kullanımına ilişkin özel durumlar veya yoğun damar kireçlenmesi gibi faktörler görüntüleme yönteminin uygulanabilirliğini etkileyebilir. Bu nedenle görüntüleme yönteminin belirlenmesinde hastanın klinik durumu ve tıbbi ihtiyaçları ile birlikte değerlendirilmesi gerekir" diye konuştu.

Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kalp-damar hastalığı açısından risk faktörleri bulunan kişilerin şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini vurgulayan Yücel, gerekli tıbbi değerlendirme için sağlık profesyoneline başvurulmasının önem taşıdığını söyledi.