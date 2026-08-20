Zayıflama ilaçları fast food alışkanlıklarını değiştirdi: Menü yerine tek ürün dönemi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

GLP-1 temelli kilo verme ilaçlarının yaygınlaşması, restoran ve fast food sektörünü de etkilemeye başladı. Avustralya’da 531 yetişkinle gerçekleştirilen araştırmaya göre, GLP-1 kullanan tüketicilerin büyük bölümü fast food harcamalarını azaltmadı. Ancak ne yedikleri, ne kadar yedikleri ve nasıl sipariş verdikleri değişiyor.

Harcama aynı kaldı, siparişler değişti

Ideally tarafından gerçekleştirilen “GLP-1 Sentiment and Snacking in Australia” araştırmasına göre, GLP-1 kullanan Avustralyalıların yüzde 63’ü fast food için yaptığı tipik harcamanın değişmediğini söyledi.

Her 10 kişiden 4’ü ise siparişlerinde herhangi bir değişikliğe gitmediğini belirtti.

Ancak beslenme alışkanlıklarını değiştirenlerde ortak bir eğilim dikkat çekti. Büyük ve paket halinde sunulan menüler yerine yüksek proteinli ürünler, daha küçük porsiyonlar ve daha sade siparişler tercih edilmeye başlandı.

Klasik hamburger menüleri baskı altında

Araştırmanın fast food sektörü açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri klasik “menü” modelinde ortaya çıktı.

Ana yemek tüketiciler için önemini koruyor. Katılımcıların yüzde 58’i ana ürünü siparişin vazgeçilmez parçası olarak görüyor.

Ancak patates kızartması gibi yan ürünlerin ve içeceklerin önemi azalıyor. Tüketicilerin yüzde 16’sı artık ürünleri paket menü halinde almak yerine à la carte, yani tek tek sipariş etmeyi tercih ediyor.

Araştırmayı hazırlayan Ideally, bu nedenle klasik fast food menülerinin daha esnek hale gelmesi gerekebileceğine dikkat çekiyor. Tüketicilere yan ürün, içecek ve porsiyon büyüklüğünü seçme konusunda daha fazla kontrol verilmesi öneriliyor.

Paket servis ve arabaya servis siparişleri azalıyor

GLP-1 kullanıcılarının değişen alışkanlıkları yalnızca porsiyonlarla sınırlı değil. Araştırmaya göre kullanıcıların en fazla azalttığı fast food alışkanlığı yüzde 28 ile paket servis siparişleri oldu.

Bunu yüzde 22 ile anlık kararla verilen arabaya servis siparişleri ve yüzde 18 ile gece verilen siparişler izledi.

Buna karşılık önceden planlanan öğünlerde değişim çok daha sınırlı kaldı. İş günü öğle yemeklerinde bu oran yüzde 6, hafta sonu aile yemeklerinde ise yüzde 9 olarak ölçüldü.

Tüketicilerin ilk talebi daha kaliteli malzeme

Araştırmada katılımcılara fast food ürünlerinde en fazla hangi değişikliği görmek istedikleri de soruldu. Yüzde 24 ile daha kaliteli malzemeler ilk sırada yer aldı.

Daha düşük fiyatla yarım porsiyon seçeneği ile yüksek protein içeren ana ürünler ise yüzde 15’er oranla öne çıktı.

Araştırmaya göre bu sonuç, tüketicilerin menülerde daha fazla ürün çeşidinden ziyade mevcut ve alıştıkları yiyeceklerin iştahlarına ve yeni beslenme düzenlerine daha uygun hale getirilmesini istediğine işaret ediyor.

Küçük porsiyon ucuz olmazsa müşteri istemeyebilir

Araştırmada fast food şirketlerine önemli bir fiyat uyarısı da yapıldı.

Daha düşük fiyatla sunulan yarım porsiyonlar, yüksek proteinli ürünler kadar ilgi gördü. Özellikle kadın katılımcıların daha küçük porsiyonlara ilgisinin yüksek olduğu belirtildi.

Ancak rapora göre restoranların yalnızca porsiyonu küçültmesi yeterli olmayabilir. Porsiyon küçülürken fiyatın aynı kalması, tüketicinin üründen aldığı değer algısını zayıflatabilir.

Araştırmaya göre Avustralyalıların yaklaşık yüzde 7’si halihazırda GLP-1 kullanıyor. Bu ilaçları kullanabilecek potansiyel yetişkin kitlesinin ise yüzde 27 seviyesinde olduğu belirtiliyor.