Zayıflayan milyonlar gardırobunu yeniliyor! GLP-1 ilaçları moda sektörünü uçurabilir

GLP-1 olarak bilinen zayıflama ve diyabet ilaçlarının yaygınlaşması, ABD’de tüketim alışkanlıklarını kökten değiştiriyor. Kilo veren milyonlarca kişi artık yeni bedenlere geçerken gardıroplarını yenilemeye yöneliyor. Uzmanlar, bu dönüşümün moda sektörüne yıllık 13 milyar dolara kadar ek harcama getirebileceğini öngörüyor.

İlaçlar yaygınlaştı, alışveriş başladı

GLP-1 ilaçlarının daha erişilebilir hale gelmesiyle birlikte kullanıcı sayısı hızla artıyor. ABD’de yetişkinlerin yaklaşık yüzde 13’ü bu ilaçları kullanırken, 2030 yılına kadar bu sayının 30 milyonu aşması bekleniyor. Kilo kaybıyla birlikte tüketicilerin büyük bölümü yeni kıyafet ihtiyacı duyduğunu belirtiyor.

Gardırop değişimi dev pazarı tetikliyor

Araştırmalara göre GLP-1 kullanıcılarının yüzde 80’i beden değişimi nedeniyle yeni kıyafet almayı planlıyor. Hatta kullanıcıların yarısından fazlası şimdiden alışverişe başlamış durumda. Uzmanlar, beden başına birkaç ürün alımıyla birlikte yüz milyonlarca yeni ürün satışının gerçekleşebileceğini hesaplıyor.

Moda dünyasında beden dengesi değişiyor

Bu yeni trendden en çok uygun fiyatlı mağazalar, büyük zincirler ve kişiye özel stil hizmeti sunan markaların faydalanması bekleniyor. Özellikle Walmart, Target ve T.J. Maxx gibi perakendeciler ile Stitch Fix ve kiralama platformları öne çıkıyor. Esnek yapılı spor giyim markalarının da satışlarını artırabileceği belirtiliyor.

Veriler, büyük beden ürünlere olan talebin azalırken daha küçük bedenlerin pay kazandığını gösteriyor. İç giyim ve kot gibi kategorilerde beden küçülmesi trendi hızlanmış durumda. Ayrıca ikinci el platformlarında da eski kıyafetlerini satan kullanıcı sayısı artıyor.