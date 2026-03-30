'Zombi dolgu' trendi patladı! Kalça dikleştirmek için ceset yağı kullanıyorlar

Estetik dünyasında sınırlar yeniden çiziliyor. Son dönemde özellikle ABD’de hızla yayılan “Alloclae” yöntemi, kadavralardan alınan yağ dokusunun işlenerek insan vücuduna enjekte edilmesine dayanıyor. “Zombi dolgu” olarak da adlandırılan bu uygulama, kısa sürede popülerleşirken etik ve sağlık tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Kadavra yağıyla estetik dönemi

Yeni yöntemde, bağışlanan bedenlerden elde edilen yağ dokusu sterilize edilerek enjekte edilebilir hale getiriliyor. Böylece kişi kendi vücudundan yağ aldırmak zorunda kalmadan göğüs, kalça veya yüz gibi bölgelerde dolgunluk sağlayabiliyor. Uzmanlara göre bu yöntem, özellikle vücudunda yeterli yağ bulunmayan kişiler için alternatif bir çözüm sunuyor.

Ameliyatsız ama tartışmalı

Alloclae işlemi cerrahi müdahale gerektirmemesi, hızlı uygulanması ve kısa iyileşme süresiyle öne çıkıyor. Ancak yöntemin yaygınlaşmasıyla birlikte etik sorular da gündeme geliyor. Kadavralardan alınan dokuların estetik amaçlı kullanılması, bağış süreçlerinin kapsamı ve bireylerin bu konuda bilgilendirilip bilgilendirilmediği tartışılıyor.

Tam onaylı değil

Bazı plastik cerrahlar, yöntemin potansiyelini kabul etmekle birlikte yeterli uzun vadeli araştırmanın bulunmadığına dikkat çekiyor. Özellikle meme bölgesine yapılan uygulamaların, kanser taramalarında yanlış sonuçlara yol açabileceği ifade ediliyor. Ayrıca ürünün “FDA uyumlu” olduğu ancak tam anlamıyla onaylı olmadığı vurgulanıyor.

100 bin dolara kadar çıkabiliyor

İşlemin maliyeti de dikkat çekici. Küçük bir uygulama birkaç bin dolardan başlarken, kapsamlı işlemler 100 bin dolara kadar çıkabiliyor. Buna rağmen sosyal medyada artan ilgi, yöntemin hızla yayılmasına neden oluyor.