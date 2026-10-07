Adana Lezzet Festivali 10. kez gastronomi dünyasını buluşturacak

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Adana Valiliği öncülüğünde düzenlenecek festival; üretici­ler, kadın kooperatifleri, ustalar, şefler, akademisyenler ve gast­ronomi meraklılarını bir ara­ya getirecek. Programda yöresel yemekler, usta buluşmaları, şef gösterileri, uygulamalı atölyeler, paneller ve söyleşiler yer alacak. Türkiye’den ve dünyadan şefle­rin sunum yapacağı Adana Lez­zet Sahnesi’nin yanı sıra genç şef­ler yarışması da düzenlenecek.

Festival kapsamında gastro­nominin yanı sıra tarım, kültür ve sürdürülebilirliğin geleceği de oturumlarda ele alınacak. Müzik programında 10 Ekim Cumarte­si saat 21.00’de Zara, 11 Ekim Pa­zar saat 21.00’de Kıraç sahne ala­cak. Festivalin üçüncü koşusu ise 11 Ekim Pazar günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek.

Atık ve gıda israfına odaklanılacak

Festivalde sürdürülebilirlik kap­samında tek kullanımlık plastikle­rin azaltılması, atıkların kaynağın­da ayrıştırılması, organik atıkların kompost olarak değerlendirilme­si ve atık yağların geri dönüştürül­mesine yönelik uygulamalar yapı­lacak. Gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmalar da festival prog­ramında yer alacak.