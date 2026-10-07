Adana Lezzet Festivali 10. kez gastronomi dünyasını buluşturacak
Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 9 Ekim Cuma günü Merkez Park’ta 10. kez kapılarını açacak. Üç gün sürecek festivalde Adana mutfağının yanı sıra yerel üretim, kadın kooperatifleri, gastronomi turizmi ve sürdürülebilirlik başlıkları ele alınacak.
Adana Valiliği öncülüğünde düzenlenecek festival; üreticiler, kadın kooperatifleri, ustalar, şefler, akademisyenler ve gastronomi meraklılarını bir araya getirecek. Programda yöresel yemekler, usta buluşmaları, şef gösterileri, uygulamalı atölyeler, paneller ve söyleşiler yer alacak. Türkiye’den ve dünyadan şeflerin sunum yapacağı Adana Lezzet Sahnesi’nin yanı sıra genç şefler yarışması da düzenlenecek.
Festival kapsamında gastronominin yanı sıra tarım, kültür ve sürdürülebilirliğin geleceği de oturumlarda ele alınacak. Müzik programında 10 Ekim Cumartesi saat 21.00’de Zara, 11 Ekim Pazar saat 21.00’de Kıraç sahne alacak. Festivalin üçüncü koşusu ise 11 Ekim Pazar günü saat 09.00’da gerçekleştirilecek.
Atık ve gıda israfına odaklanılacak
Festivalde sürdürülebilirlik kapsamında tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, organik atıkların kompost olarak değerlendirilmesi ve atık yağların geri dönüştürülmesine yönelik uygulamalar yapılacak. Gıda israfının azaltılmasına yönelik çalışmalar da festival programında yer alacak.