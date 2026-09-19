Adana'da gastronomiden sanayiye yeni bir hikaye yazılacak
“Acısıyla-tatlısıyla” mottosuyla 10’uncu kez düzenlenecek Gastronomi Festivali’ne hazırlanan Adana, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi ve liman projeleri gibi dev adımların yanı sıra gastronomiden tarıma uzanan 311 farklı projeyle 2040 vizyonuna doğru kapsamlı bir yatırım hamlesi başlattı.
Nurdoğan A. ERGÜN
Bir zamanlar Türkiye sanayisinin güçlü ilk 4 kenti arasında yer alan ve son yıllarda festivallerle de ön plana çıkmaya başlayan Adana’da, gastronomiden turizme, sanayiden tarıma kadar uzanan yeni bir yatırım hamlesi başlıyor. Hızlı tren projesinden liman projesine, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nden tarla balıkçılığı projesine kadar toplamda 311 proje ile sadece kent ekonomisi değil ülkeye katma değere yaratacak hamleler hedefleniyor.
“Adana’da yeni bir hikaye yazılıyor” diyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, “Toroslar’ın Zirvesinden Akdeniz’in Kıyısına; Her Bir Ferdiyle Mutlu ve Topyekûn Kalkınmış Adana” vizyonu etrafında 8 tematik hedef ve 311 proje belirlediklerini açıkladı. Vali Yavuz, “Belirlenen 311 proje, 44 devam eden büyük ölçekli proje, kurum ve kuruluşların öz kaynağı ve insan kaynağıyla hayata geçirilecek 105 proje ile yatırıma dönüştürülmesi planlanan 162 projeden oluşuyor.
Adana Kalkınma Programı, kentin binlerce yıllık mirasından ulusal stratejilerde vurgulanan ekonomik potansiyeline, yeni yatırım bölgelerinden geleceğe yönelik vizyonuna uzanan bu güçlü resmi somut bir eylem planına dönüştürerek, Adana’nın hak ettiği yere ulaşmasını hedefliyor” dedi. Bu yıldan itibaren Adana’nın 15 ilçesinde uygulanmaya başlanan Adana Kalkınma Programı ile Adana 2040 yılına hazırlanıyor.
Hedef Marmara’ya alternatif bir üretim bölgesi olmak
Adana’nın gelişen lojistik imkânlarıyla birlikte Marmara Bölgesi’ne alternatif bir üretim ve cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğini söyleyen Vali Mustafa Yavuz, şu bilgileri verdi: “Kentte 6 Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 6 Endüstri Bölgesi, 1 Serbest Bölge ve 7 Küçük Sanayi Sitesi bulunuyor.
Türkiye’deki tüm petrol boru hatlarının kesişim noktası olan Ceyhan-Yumurtalık hattında petrokimya ve kimya sanayinde önemli gelişmeler beklenirken, gıda, sera ve su ürünleri sektörlerine yönelik sanayi altyapısı da hız kazanıyor. Doğu Akdeniz Konteyner Limanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve hızlı tren hatlarıyla entegre bir lojistik ağ oluşuyor.”
Kalkınma Programı içerisinde bulunan ilginç alanlardan biri ise Karataş bölgesinde hayata geçirilecek tarla balıkçılığı üretimi olacak. Yaklaşık 6 bin 500 dekarlık verimsiz ve bataklık mera alanında Türkiye’nin ilk su ürünleri OSB’si kurulacak.
Altyapı ihalesi yapılarak ilk etabı 1.3 milyar TL keşif bedeli ile başlayan Su Ürünleri Organize Tarım Bölgesi’nde yıllık 60 bin ton deniz, tatlı su balıkları ve karides üretimi hedefleniyor. Yine Karataş bölgesinde hayata geçirilen başka bir proje de Sera OSB’si olacak. Burada da 3 bin 200 dekarlık tarıma elverişli olmayan atıl arazide topraksız tarım tekniğiyle yılda 100 bin ton üzümsü meyve üretimi planlanıyor.
54 adet sera, 15 adet sanayi parseli bulunan OSB’de şu anda 36 yatırımcı bulunduğunu açıklayan OSB Müdürü Hasan Sezer, bölgenin ekonomiye yıllık katkısının 300 milyon dolar olacağını kaydetti. Bölgede 5 bin kişilik istihdam hedefleniyor. Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi’nde ise tam kapasiteye ulaşıldığında 80 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.
10’uncu yılında “acısıyla tatlısıyla”
Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Adana mutfağının vitrini haline gelen Adana Lezzet Festivali, bu yıl “Acısıyla-tatlısıyla” mottosuyla 10’uncu kez ekim ayında düzenlenecek. Kentin sıradan bir mutfak kültüründen çok daha fazlasına sahip olduğunu söyleyen Vali Mustafa Yavuz, “Binlerce yıllık bir gastronomi tarihi, Çukurova’nın eşsiz tarımsal zenginliği ve farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir yaşam biçimi. Festival, bu üç unsuru bir araya getirerek Adana’nın mutfak kimliğini hem yerli hem yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor” dedi.