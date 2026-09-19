Adana'da gastronomiden sanayiye yeni bir hikaye yazılacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Bir zamanlar Türkiye sa­nayisinin güçlü ilk 4 ken­ti arasında yer alan ve son yıllarda festivallerle de ön plana çıkmaya başlayan Adana’da, gast­ronomiden turizme, sanayiden tarıma kadar uzanan yeni bir ya­tırım hamlesi başlıyor. Hızlı tren projesinden liman projesine, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nden tarla balıkçılığı pro­jesine kadar toplamda 311 pro­je ile sadece kent ekonomisi de­ğil ülkeye katma değere yaratacak hamleler hedefleniyor.

“Adana’da yeni bir hikaye yazılıyor” diyen Adana Valisi Mustafa Yavuz, “To­roslar’ın Zirvesinden Akdeniz’in Kıyısına; Her Bir Ferdiyle Mutlu ve Topyekûn Kalkınmış Adana” vizyonu etrafında 8 tematik hedef ve 311 proje belirlediklerini açık­ladı. Vali Yavuz, “Belirlenen 311 proje, 44 devam eden büyük öl­çekli proje, kurum ve kuruluşla­rın öz kaynağı ve insan kaynağıy­la hayata geçirilecek 105 proje ile yatırıma dönüştürülmesi planla­nan 162 projeden oluşuyor.

Ada­na Kalkınma Programı, kentin binlerce yıllık mirasından ulusal stratejilerde vurgulanan ekono­mik potansiyeline, yeni yatırım bölgelerinden geleceğe yönelik vizyonuna uzanan bu güçlü res­mi somut bir eylem planına dö­nüştürerek, Adana’nın hak ettiği yere ulaşmasını hedefliyor” dedi. Bu yıldan itibaren Adana’nın 15 ilçesinde uygulanmaya başlanan Adana Kalkınma Programı ile Adana 2040 yılına hazırlanıyor.

Hedef Marmara’ya alternatif bir üretim bölgesi olmak

Adana’nın gelişen lojistik imkânlarıyla birlikte Marma­ra Bölgesi’ne alternatif bir üre­tim ve cazibe merkezi olma yo­lunda ilerlediğini söyleyen Vali Mustafa Yavuz, şu bilgileri verdi: “Kentte 6 Organize Sanayi Böl­gesi (OSB), 6 Endüstri Bölgesi, 1 Serbest Bölge ve 7 Küçük Sana­yi Sitesi bulunuyor.

Türkiye’de­ki tüm petrol boru hatlarının ke­sişim noktası olan Ceyhan-Yu­murtalık hattında petrokimya ve kimya sanayinde önemli geliş­meler beklenirken, gıda, sera ve su ürünleri sektörlerine yönelik sanayi altyapısı da hız kazanıyor. Doğu Akdeniz Konteyner Lima­nı, Çukurova Uluslararası Hava­limanı ve hızlı tren hatlarıyla en­tegre bir lojistik ağ oluşuyor.”

Kalkınma Programı içerisin­de bulunan ilginç alanlardan biri ise Karataş bölgesinde hayata ge­çirilecek tarla balıkçılığı üretimi olacak. Yaklaşık 6 bin 500 dekar­lık verimsiz ve bataklık mera ala­nında Türkiye’nin ilk su ürünleri OSB’si kurulacak.

Altyapı ihalesi yapılarak ilk etabı 1.3 milyar TL keşif bedeli ile başlayan Su Ürün­leri Organize Tarım Bölgesi’nde yıllık 60 bin ton deniz, tatlı su ba­lıkları ve karides üretimi hedef­leniyor. Yine Karataş bölgesinde hayata geçirilen başka bir proje de Sera OSB’si olacak. Burada da 3 bin 200 dekarlık tarıma elveriş­li olmayan atıl arazide topraksız tarım tekniğiyle yılda 100 bin ton üzümsü meyve üretimi planlanı­yor.

54 adet sera, 15 adet sanayi parseli bulunan OSB’de şu anda 36 yatırımcı bulunduğunu açık­layan OSB Müdürü Hasan Sezer, bölgenin ekonomiye yıllık katkı­sının 300 milyon dolar olacağını kaydetti. Bölgede 5 bin kişilik is­tihdam hedefleniyor. Adana Cey­han Kimya Endüstri Bölgesi’nde ise tam kapasiteye ulaşıldığında 80 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

10’uncu yılında “acısıyla tatlısıyla”

Kökleri binlerce yıl öncesine dayanan Adana mutfağının vitrini haline gelen Adana Lezzet Festivali, bu yıl “Acısıyla-tatlısıyla” mottosuyla 10’uncu kez ekim ayında düzenlenecek. Kentin sıradan bir mutfak kültüründen çok daha fazlasına sahip olduğunu söyleyen Vali Mustafa Yavuz, “Binlerce yıllık bir gastronomi tarihi, Çukurova’nın eşsiz tarımsal zenginliği ve farklı kültürlerin iç içe geçtiği bir yaşam biçimi. Festival, bu üç unsuru bir araya getirerek Adana’nın mutfak kimliğini hem yerli hem yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor” dedi.