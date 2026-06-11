Adana’da stratejik yatırımlar yakın takibe alınacak

Recep ŞENYURT

Adana’nın ekonomik, sos­yal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini yeniden hızlandıran Adana Güçbirliği Vakfı, yeni dö­nemde kentin stratejik yatırımla­rının takipçisi olacak. 1997 yılın­da kurulan Adana Güçbirliği Vak­fı’nın kuruluş amacının, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştir­mek ve ihtiyaç duyulan yatırım­ların hayata geçirilmesi için lobi faaliyetleri yürütmek olduğunu belirten Vakıf Başkanı Burhan Ka­vak, bugün de aynı misyonla çalış­malarını sürdürdüklerini söyledi.

Vakfın onursal başkanlığını Adana Valisi’nin yürüttüğünü ifade eden Kavak, iş dünyasının önemli tem­silcileri, akademisyenler, bürok­ratlar, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerden oluşan yaklaşık 180 üyeli güçlü bir yapıya sahip olduklarını kaydetti.

Adana kritik bir dönemeçten geçiyor

Adana’nın son yılların en önem­li yatırım süreçlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Kavak, kentte planlanan büyük projelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kavak, “Bugün Adana’da kon­teyner limanından enerji ihti­sas bölgesine, Kimya OSB’den Su Ürünleri OSB’ye, Sera Tarım OS­B’den Kozan ve Ceyhan’daki orga­nize sanayi yatırımlarına kadar çok önemli projeler bulunuyor. Bu projelerin yalnızca açıklanma­sı değil, uygulamaya geçirilme­si gerekiyor. Bizim temel görevi­miz de bu yatırımların hızlandı­rılması, takip edilmesi ve başka şehirlere kaydırılmasının önüne geçilmesidir” diye konuştu.

Tür­kiye’de şehirler arasında ciddi bir yatırım rekabeti yaşandığını ifade eden Kavak, bu süreçte güçlü lobi faaliyetlerinin belirleyici olduğu­na dikkat çekti. Kavak, “Her şeh­rin yatırıma ihtiyacı var. Her şehir kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara’da ciddi çalışmalar yürü­tüyor. Bu nedenle şehirlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etme­si büyük önem taşıyor. Güçlü bir ortak irade ortaya koyabilen şehir­ler yatırımları daha hızlı alabiliyor. Adana’nın da bu noktada güçlü bir birlikteliğe ihtiyacı var” dedi.

Ortak hareket kültürü güçlenecek

Adana’daki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının kendi alan­larında başarılı çalışmalar yürüt­tüğünü ancak ortak hareket etme konusunda eksiklikler bulunduğu­nu belirten Kavak, Adana Güçbir­liği Vakfı’nın bu boşluğu doldur­mayı hedeflediğini söyledi. Kavak, “Biz vakıf olarak şehrin tüm dina­miklerini aynı çatı altında buluş­turmak istiyoruz. Adana’nın eko­nomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak hangi proje varsa, tüm paydaşlarla birlikte hareket ede­rek bu projelerin gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Bir kuru­mun tek başına yaptığı girişimle, şehrin tüm dinamiklerinin ortak talebi arasında çok büyük fark var­dır. Biz bu ortak gücü oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Basınçlı sulamada önemli kazanım

Adana Güçbirliği Vakfı’nın son dönemde üzerinde yoğun çalıştı­ğı konulardan birinin kapalı devre basınçlı sulama sistemi olduğunu belirten Kavak, bu konuda önemli bir aşama kaydedildiğini bildirdi.

2025 yılı boyunca ilgili kurum­lar, siyasiler ve sektör temsilcile­riyle yoğun görüşmeler gerçek­leştirdiklerini ifade eden Kavak, şunları söyledi: “Adana tarımı açısından son derece önemli olan basınçlı sulama sisteminin ha­yata geçirilmesi için ciddi çaba gösterdik. İlgili bakanlıklarla, iş dünyası temsilcileriyle ve siya­setçilerimizle görüşmeler yaptık. Sürece destek verdik. Geldiğimiz noktada 2026 yılı içerisinde pro­jenin ilk etap yatırımları için büt­çe tahsisi gerçekleştirildi. Bu ge­lişmeyi Adana adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz.”

Konteyner limanı için güçlü lobi

Başkan Burhan Kavak’ın özellikle üzerinde durduğu konuların başında Adana Konteyner Limanı Projesi geldi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve ÇED süreçleri tamamlanan projenin Adana için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kavak, sürecin hızlandırılması gerektiğini bildirdi. Kavak, “Adana’da yapılması kararlaştırılan konteyner limanı, kentimizin geleceğini doğrudan etkileyecek yatırımlardan biridir. Ancak yatırım kararı alınmış olması tek başına yeterli değildir. Sürecin yakından takip edilmesi gerekir. Çünkü Türkiye’de şehirlerarasında çok ciddi yatırım rekabeti yaşanıyor.” dedi.