Adana’da stratejik yatırımlar yakın takibe alınacak
Adana Güçbirliği Vakfı Başkanı Burhan Kavak, kentin hak ettiği yatırımları alması için yeni dönemde daha aktif bir rol üstleneceklerini belirterek, “Adana’nın geleceği için tüm dinamikleri aynı masa etrafında buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.
Recep ŞENYURT
Adana’nın ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini yeniden hızlandıran Adana Güçbirliği Vakfı, yeni dönemde kentin stratejik yatırımlarının takipçisi olacak. 1997 yılında kurulan Adana Güçbirliği Vakfı’nın kuruluş amacının, kentin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak projeler geliştirmek ve ihtiyaç duyulan yatırımların hayata geçirilmesi için lobi faaliyetleri yürütmek olduğunu belirten Vakıf Başkanı Burhan Kavak, bugün de aynı misyonla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Vakfın onursal başkanlığını Adana Valisi’nin yürüttüğünü ifade eden Kavak, iş dünyasının önemli temsilcileri, akademisyenler, bürokratlar, odalar, borsalar, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerden oluşan yaklaşık 180 üyeli güçlü bir yapıya sahip olduklarını kaydetti.
Adana kritik bir dönemeçten geçiyor
Adana’nın son yılların en önemli yatırım süreçlerinden birini yaşadığına dikkat çeken Kavak, kentte planlanan büyük projelerin hızlı şekilde hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Kavak, “Bugün Adana’da konteyner limanından enerji ihtisas bölgesine, Kimya OSB’den Su Ürünleri OSB’ye, Sera Tarım OSB’den Kozan ve Ceyhan’daki organize sanayi yatırımlarına kadar çok önemli projeler bulunuyor. Bu projelerin yalnızca açıklanması değil, uygulamaya geçirilmesi gerekiyor. Bizim temel görevimiz de bu yatırımların hızlandırılması, takip edilmesi ve başka şehirlere kaydırılmasının önüne geçilmesidir” diye konuştu.
Türkiye’de şehirler arasında ciddi bir yatırım rekabeti yaşandığını ifade eden Kavak, bu süreçte güçlü lobi faaliyetlerinin belirleyici olduğuna dikkat çekti. Kavak, “Her şehrin yatırıma ihtiyacı var. Her şehir kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Ankara’da ciddi çalışmalar yürütüyor. Bu nedenle şehirlerin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor. Güçlü bir ortak irade ortaya koyabilen şehirler yatırımları daha hızlı alabiliyor. Adana’nın da bu noktada güçlü bir birlikteliğe ihtiyacı var” dedi.
Ortak hareket kültürü güçlenecek
Adana’daki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının kendi alanlarında başarılı çalışmalar yürüttüğünü ancak ortak hareket etme konusunda eksiklikler bulunduğunu belirten Kavak, Adana Güçbirliği Vakfı’nın bu boşluğu doldurmayı hedeflediğini söyledi. Kavak, “Biz vakıf olarak şehrin tüm dinamiklerini aynı çatı altında buluşturmak istiyoruz. Adana’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak hangi proje varsa, tüm paydaşlarla birlikte hareket ederek bu projelerin gerçekleşmesi için mücadele edeceğiz. Bir kurumun tek başına yaptığı girişimle, şehrin tüm dinamiklerinin ortak talebi arasında çok büyük fark vardır. Biz bu ortak gücü oluşturmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Basınçlı sulamada önemli kazanım
Adana Güçbirliği Vakfı’nın son dönemde üzerinde yoğun çalıştığı konulardan birinin kapalı devre basınçlı sulama sistemi olduğunu belirten Kavak, bu konuda önemli bir aşama kaydedildiğini bildirdi.
2025 yılı boyunca ilgili kurumlar, siyasiler ve sektör temsilcileriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Kavak, şunları söyledi: “Adana tarımı açısından son derece önemli olan basınçlı sulama sisteminin hayata geçirilmesi için ciddi çaba gösterdik. İlgili bakanlıklarla, iş dünyası temsilcileriyle ve siyasetçilerimizle görüşmeler yaptık. Sürece destek verdik. Geldiğimiz noktada 2026 yılı içerisinde projenin ilk etap yatırımları için bütçe tahsisi gerçekleştirildi. Bu gelişmeyi Adana adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz.”
Konteyner limanı için güçlü lobi
Başkan Burhan Kavak’ın özellikle üzerinde durduğu konuların başında Adana Konteyner Limanı Projesi geldi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve ÇED süreçleri tamamlanan projenin Adana için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Kavak, sürecin hızlandırılması gerektiğini bildirdi. Kavak, “Adana’da yapılması kararlaştırılan konteyner limanı, kentimizin geleceğini doğrudan etkileyecek yatırımlardan biridir. Ancak yatırım kararı alınmış olması tek başına yeterli değildir. Sürecin yakından takip edilmesi gerekir. Çünkü Türkiye’de şehirlerarasında çok ciddi yatırım rekabeti yaşanıyor.” dedi.