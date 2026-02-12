Bisiklet Başkenti Konya’dan velespit müzesi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Velespit Müzesi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Altay, Kılıçarslan Meydanı’nın şehrin kalbi konumunda olduğunu belirterek, Meydan Evleri’nde restoran, kafe, Velespit Müzesi ve bisiklet temalı butik otelden oluşan bir alan oluşturduklarını anlattı.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
Konya’nın Avrupa Komisyonu ve UNESCO’nun desteklediği Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu (ACES) tarafından “2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” seçildiğini hatırlatan Altay, bu kapsamda çok önemli organizasyonlar planladıklarını söyledi. Altay, “Bisiklet Festivali” planladıklarını anlatarak, “Hatta bazı günlerde şehrimizin bazı noktalarını araç trafiğine kapatıp sadece bisikletlerin kullanılacağı zamanlar oluşturmayı da hedefliyoruz.
Bir dizi etkinlik yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Konya’da hem Türkiye’de hatta dünyada Konya’nın bisiklet başkenti olduğu ilgisini oluşturacak etkinlikler planlıyoruz” ifadesini kulandı. Bisiklet yollarının arttırılması ve standardını yükseltilmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Altay, bisiklet kullanıcıları için her türlü detayı düşündüklerini vurguladı.