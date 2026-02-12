Bisiklet Başkenti Konya’dan velespit müzesi

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya’nın Avrupa Komisyonu ve UNES­CO’nun desteklediği Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federas­yonu (ACES) tarafından “2026 Avrupa Bisiklet Başkenti” seçil­diğini hatırlatan Altay, bu kap­samda çok önemli organizasyon­lar planladıklarını söyledi. Altay, “Bisiklet Festivali” planladıkları­nı anlatarak, “Hatta bazı günlerde şehrimizin bazı noktalarını araç trafiğine kapatıp sadece bisiklet­lerin kullanılacağı zamanlar oluş­turmayı da hedefliyoruz.

Bir di­zi etkinlik yapacağız. Arkadaş­larımız çalışıyor. Hem Konya’da hem Türkiye’de hatta dünyada Konya’nın bisiklet başkenti oldu­ğu ilgisini oluşturacak etkinlik­ler planlıyoruz” ifadesini kulandı. Bisiklet yollarının arttırılması ve standardını yükseltilmesiyle ilgi­li çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Altay, bisiklet kullanıcıları için her türlü detayı düşündükle­rini vurguladı.