Bursa’da gıda için entegre OSB yatırımı planlanıyor

Nezaket Çetin

Bursa, tarımsal üretim gücünü sanayi vizyonuyla birleştirerek gıda sektöründe yeni bir döneme hazırlanıyor. Bursa Ticaret Borsası (BTB) öncülüğünde Yenişehir’de hayata geçirilmesi planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yalnızca bir üretim alanı değil; sürdürülebilir tarım, izlenebilirlik ve ihracat odaklı büyümenin merkez üssü olarak kurgulanıyor.

Türkiye’nin ilk borsa iştirakli Gıda İhtisas OSB’si olma özelliğini taşıyan proje; üretim, depolama, işleme ve lojistik süreçlerini tek merkezde toplayarak gıda sektöründe ölçek ekonomisi yaratmayı amaçlıyor. Sözleşmeli tarım modeliyle çiftçiye pazar garantisi sunulurken, modern Ar-Ge altyapısı ve entegre lojistik merkeziyle Bursa’nın küresel gıda tedarik zincirindeki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bursa’nın tarım ve gıda ihracatında yapısal dönüşüm hedefi

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve izlenebilirlik başlıklarının 2026 yol haritasının merkezinde Yenişehir Gıda İhtisas OSB’nin yer aldığını söyledi. Bu yatırımı yalnızca bir sanayi projesi olarak değil, Bursa’nın tarım ve gıda ihracatında ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümün temel taşı olarak gördüklerini ifade eden Matlı, entegre model sayesinde üretim standartlarının yükseleceğini vurguladı.

Matlı, Gıda İhtisas OSB’nin Bursa’nın tarımsal ürünlerinin gerçek değerini bulacağı, katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini artıracak bir ekosistem olarak tasarlandığını dile getirdi.

Tarım-sanayi entegrasyonu güçlenecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Yenişehir’de planlanan yatırımın, kentin üretim gücünü ve tarımsal potansiyelini ileri taşıyacak stratejik bir adım olduğunu belirtti. Projenin üretimden işlenmeye, paketlemeden lojistiğe uzanan güçlü bir tarım-sanayi entegrasyonu yaratacağını ifade eden Bozbey, bu yapının hem katma değeri artıracağını hem de üreticinin emeğinin karşılığını almasına katkı sağlayacağını söyledi.

Bozbey, yatırımın tarımsal ihracat kapasitesini büyütmesinin yanı sıra kırsalda istihdamı destekleyeceğini ve kooperatifçilik ile modern tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına zemin hazırlayacağını kaydetti.

Gıda odaklı entegre ekosistem kurulacak

Yenişehir Gıda İhtisas OSB’nin ana ekseninin doğrudan gıda sanayisi olacağını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, bölgede gıda üretimine destek veren ambalaj, Ar-Ge ve teknik hizmetlerin de yer alacağı entegre bir yapı oluşturulacağını ifade etti. Yatırımcı profilinde gıda odaklılığın korunacağını vurgulayan Özel, verimlilik sağlayacak tamamlayıcı sektörlerle birlikte planlı bir sanayi alanı hedeflediklerini dile getirdi.

Bölgesel tarım gücünü merkeze alan tedarik modeli

Yenişehir’in güçlü tarımsal potansiyeline dikkat çeken Özel, OSB’nin yalnızca yerel değil bölgesel ölçekte bir üretim ve işleme merkezi olarak konumlandırıldığını söyledi. Hammadde tedariğinde önceliğin Yenişehir ve Bursa’nın ürünlerine verileceğini belirten Özel, çevre il ve ilçelerden sağlanacak tedarikle sürdürülebilir ve kesintisiz bir üretim zinciri kurulmasının amaçlandığını aktardı.

Çiftçi için kayıtlı ve öngörülebilir pazar

Projenin en önemli çıktılarından birinin sözleşmeli tarım modeli olduğunu vurgulayan Özel, bu yapı sayesinde çiftçinin pazar ve fiyat konusunda öngörülebilirliğe kavuşacağını ifade etti. Ürünlerin kalite sınıflandırmasıyla fire oranlarının düşürülmesi, ikinci sınıf ürünlerin sanayide değerlendirilmesi ve çiftçi gelirinin artırılması hedefleniyor.

Çevresel sürdürülebilirlik ön planda

Yenişehir Gıda OSB’nin modern arıtma sistemleri ve çevreci altyapısıyla klasik sanayi bölgelerinden ayrışacağını belirten Özel, dağınık üretimin tek merkezde toplanmasının hem denetimi kolaylaştıracağını hem de karbon ayak izini azaltacağını söyledi. Tüm üretimin mevzuata uygun ve sürekli denetlenen bir yapıda yürütülmesi planlanıyor.

İhracat odaklı lojistik merkez

Projenin ihracat vizyonunun güçlü şekilde kurgulandığını ifade eden Özel, Yenişehir’in havalimanı, otoyol ve demiryolu bağlantılarının önemli bir lojistik avantaj sunduğunu kaydetti. OSB bünyesinde kurulacak lojistik merkezle firmaların dünya pazarlarına doğrudan erişiminin sağlanması, Bursa’nın gıda ihracatında çarpan etkisi yaratılması hedefleniyor.

Bursa’yı gıda sanayisinde üst lige taşıma hedefi

Kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşım ağlarının kesişim noktasında yer alan Yenişehir’in stratejik konumuna dikkat çeken Özel, projenin başarısının yalnızca tesis sayısıyla değil; çiftçi gelirlerinin artması ve Bursa’nın toplam gıda ihracatındaki payının büyümesiyle ölçüleceğini vurguladı.