Erzurum’a 255 milyon TL’lik sulama yatırımı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum’un tarımsal potansiyelini artıracak yatırımlara ilişkin bilgi verdi. Yu­maklı, 255 milyon TL yatırım be­deliyle Erzurum’a kazandırılacak Horasan Gerek Barajı ile bölgedeki tarım arazilerinin modern sulama sistemlerine kavuşacağını belirtti.

Temelden 42,5 metre yüksekliğe sahip olacak baraj sayesinde 4 bin 50 dekar tarım arazisinin modern sulama sistemleriyle buluşturula­cağı bildirildi. Projenin tamamlan­masıyla tarımsal üretimin artırıl­ması ve bölgedeki üreticilerin des­teklenmesi hedefleniyor. Horasan Gerek Barajı’nın ülke ekonomisi­ne her yıl 68 milyon lira ilave katkı sağlaması bekleniyor.