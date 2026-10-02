Gaziantep, dördüncü kez Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor

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Gaziantep Büyükşehir Belediye­si’nin desteğiyle düzenlenen fes­tivalde Zeugma mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılı­ğından bakırcılığa ve gastrono­miye kentin kültürel değerleri zi­yaretçilerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Meh­met Nuri Ersoy, Gaziantep’in binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, geleneksel sanatları ve gastronomisiyle önemli bir kül­tür ve turizm şehri olduğunu be­lirtti. Ersoy, festival kapsamın­da kentin müze ve kültür sanat mekanlarının etkinlik alanlarına dönüşeceğini, konserlerden ser­gilere, geleneksel sanat atölyele­rinden gastronomi programları­na kadar farklı etkinliklerin dü­zenleneceğini söyledi.

Festival kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi’nde “Osman­lı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Gaziantep” ser­gileri açılacak. Geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk et­kinliklerinin yanı sıra konserler düzenlenecek.

Gastronomi programında 50’den fazla lezzet noktası yer alacak. Geleneksel esnaf lokan­talarından restoranlara, fırın­lardan tarihi kahvelere uzanan seçkide beyran, kebap, küşleme, lahmacun, baklava ve katmer gi­bi Gaziantep mutfağının öne çı­kan lezzetleri sunulacak.

Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipli­ğindeki programda Mehmet Yal­çınkaya, Ahmet Güzelyağdöken, Umut Karakuş, Ömür Akkor ve Erşan Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu şef ve gastronomi uz­manları konuk olacak. Festivalin dokuz günlük konser programın­da Bengü, Murat Boz, Kıraç, Bu­ray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak.

Programda ayrıca Antep işi­nin geleneksel üretim teknikle­ri ve motifleri “Yaşayan Miras Söyleşisi”nde ele alınacak. Ga­ziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek panel, atölye ve söyleşilerde gastrono­mi ve kentin kültürel mirasına ilişkin farklı başlıklar işlenecek.