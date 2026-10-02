Gaziantep, dördüncü kez Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında GastroAntep Kültür Yolu Festivali, 3-11 Ekim tarihlerinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen festivalde Zeugma mozaiklerinden Antep işine, kutnu dokumacılığından bakırcılığa ve gastronomiye kentin kültürel değerleri ziyaretçilerle buluşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep’in binlerce yıllık tarihi, arkeolojik mirası, geleneksel sanatları ve gastronomisiyle önemli bir kültür ve turizm şehri olduğunu belirtti. Ersoy, festival kapsamında kentin müze ve kültür sanat mekanlarının etkinlik alanlarına dönüşeceğini, konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi programlarına kadar farklı etkinliklerin düzenleneceğini söyledi.
Festival kapsamında Zeugma Mozaik Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Gaziantep” sergileri açılacak. Geleneksel sanat atölyeleri, söyleşiler ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra konserler düzenlenecek.
Gastronomi programında 50’den fazla lezzet noktası yer alacak. Geleneksel esnaf lokantalarından restoranlara, fırınlardan tarihi kahvelere uzanan seçkide beyran, kebap, küşleme, lahmacun, baklava ve katmer gibi Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetleri sunulacak.
Şef Doğa Çitçi’nin ev sahipliğindeki programda Mehmet Yalçınkaya, Ahmet Güzelyağdöken, Umut Karakuş, Ömür Akkor ve Erşan Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu şef ve gastronomi uzmanları konuk olacak. Festivalin dokuz günlük konser programında Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun, Mert Demir ve Sefo sahne alacak.
Programda ayrıca Antep işinin geleneksel üretim teknikleri ve motifleri “Yaşayan Miras Söyleşisi”nde ele alınacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek panel, atölye ve söyleşilerde gastronomi ve kentin kültürel mirasına ilişkin farklı başlıklar işlenecek.