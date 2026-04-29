Gaziantep’te metro, 4. su kaynağı ve 14 bin konut hedefi açıklandı

Güneş DOĞDU SOYLU

Programda konuşan Büyük­şehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, su yönetiminden ulaşıma, kentsel dönüşümden çevre ve enerji yatırım­larına kadar geniş bir yelpazede yü­rütülen çalışmaları anlattı.

Su yönetimi ve altyapı yatırımlarında önemli hamle

Artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık risklerine dikkat çeken Şahin, su arzının yalnızca bugü­ne değil geleceğe göre planlandı­ğını belirtti. Kentin su güvenliği­nin tek kaynağa bağlı bırakılma­dığını ifade eden Şahin, Düzbağ Projesi ile üçüncü su kaynağının devreye alındığını, 2026’da ta­mamlanması hedeflenen Çetin­tepe Projesi ile şehir merkezinin dördüncü su kaynağına kavuşa­cağını söyledi. Çetintepe Barajı’n­dan gelecek isale hattının yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırım değerine sahip olduğu kaydedildi.

Ulaşım­da ise raylı sistemlerin merkez­de olduğu yeni bir planlamaya ge­çildiğini dile getiren Şahin, GAZİ­RAY’ın bu dönüşümün en önemli adımlarından biri olduğunu be­lirtti. Günlük yolcu kapasitesinin 10 binden 60 bine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Şahin, metro projesinin de yatırım prog­ramına alındığını açıkladı. Top­lam 10,5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşacak metro hattıyla Gaziantep’in bölgedeki ilk metroya sahip şehir olması he­defleniyor.

Kent içi trafiği rahatla­tacak önemli projelerden biri olan Dülük-OSB Tüneli’nin de 2027 yı­lında hizmete alınmasının plan­landığını belirten Şahin, projenin sanayi ve şehir trafiğini birbirin­den ayıracağını söyledi. Proje kap­samında binlerce metrelik yol ve çift tüp tünel inşa edilecek. Toplu taşımada çevreci dönüşüm kapsa­mında ise elektrikli otobüsler ve şarj altyapısının yaygınlaştırıldı­ğı ifade edildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Şahin, Göllüce ve Aydınlar mahallelerin­de riskli alanlarda dönüşüm pro­jelerinin sürdüğünü belirtti.

Bu projelerin yalnızca eski yapıların yenilenmesi değil, sosyal donatı­ları güçlü, ulaşım ve altyapıyla en­tegre yaşam alanları oluşturma­yı hedeflediğini vurguladı. Konut projeleri kapsamında Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde top­lam 14 bin konut yapılmasının planlandığını açıklayan Şahin, güvenli ve planlı büyümenin ön­celikleri arasında olduğunu söy­ledi.

Çevre ve enerji yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Şahin, güneş ve biyogaz enerji santralleri sayesin­de elektrik üretiminin artırıldığını, atık yönetimi projeleriyle hem çev­renin korunduğunu hem de ener­ji elde edildiğini ifade etti. Kentte günlük binlerce ton atığın bertaraf edildiği ve çöp gazından elde edilen enerjiyle on binlerce hanenin ihti­yacının karşılandığı belirtildi.