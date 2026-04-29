Gaziantep’te metro, 4. su kaynağı ve 14 bin konut hedefi açıklandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Eserler ve Hedeflerle Gaziantep Basın Lansmanı”nda, kentte hayata geçirilen ve planlanan projeler kamuoyuyla paylaşıldı.
Güneş DOĞDU SOYLU
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, su yönetiminden ulaşıma, kentsel dönüşümden çevre ve enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları anlattı.
Su yönetimi ve altyapı yatırımlarında önemli hamle
Artan nüfus, iklim değişikliği ve kuraklık risklerine dikkat çeken Şahin, su arzının yalnızca bugüne değil geleceğe göre planlandığını belirtti. Kentin su güvenliğinin tek kaynağa bağlı bırakılmadığını ifade eden Şahin, Düzbağ Projesi ile üçüncü su kaynağının devreye alındığını, 2026’da tamamlanması hedeflenen Çetintepe Projesi ile şehir merkezinin dördüncü su kaynağına kavuşacağını söyledi. Çetintepe Barajı’ndan gelecek isale hattının yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırım değerine sahip olduğu kaydedildi.
Ulaşımda ise raylı sistemlerin merkezde olduğu yeni bir planlamaya geçildiğini dile getiren Şahin, GAZİRAY’ın bu dönüşümün en önemli adımlarından biri olduğunu belirtti. Günlük yolcu kapasitesinin 10 binden 60 bine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Şahin, metro projesinin de yatırım programına alındığını açıkladı. Toplam 10,5 kilometre uzunluğunda ve 9 istasyondan oluşacak metro hattıyla Gaziantep’in bölgedeki ilk metroya sahip şehir olması hedefleniyor.
Kent içi trafiği rahatlatacak önemli projelerden biri olan Dülük-OSB Tüneli’nin de 2027 yılında hizmete alınmasının planlandığını belirten Şahin, projenin sanayi ve şehir trafiğini birbirinden ayıracağını söyledi. Proje kapsamında binlerce metrelik yol ve çift tüp tünel inşa edilecek. Toplu taşımada çevreci dönüşüm kapsamında ise elektrikli otobüsler ve şarj altyapısının yaygınlaştırıldığı ifade edildi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Şahin, Göllüce ve Aydınlar mahallelerinde riskli alanlarda dönüşüm projelerinin sürdüğünü belirtti.
Bu projelerin yalnızca eski yapıların yenilenmesi değil, sosyal donatıları güçlü, ulaşım ve altyapıyla entegre yaşam alanları oluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Konut projeleri kapsamında Kuzeyşehir ve Güneyşehir bölgelerinde toplam 14 bin konut yapılmasının planlandığını açıklayan Şahin, güvenli ve planlı büyümenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.
Çevre ve enerji yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Şahin, güneş ve biyogaz enerji santralleri sayesinde elektrik üretiminin artırıldığını, atık yönetimi projeleriyle hem çevrenin korunduğunu hem de enerji elde edildiğini ifade etti. Kentte günlük binlerce ton atığın bertaraf edildiği ve çöp gazından elde edilen enerjiyle on binlerce hanenin ihtiyacının karşılandığı belirtildi.