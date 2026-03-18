Hatay'ın ihyası, kalkınma hamlesine dönüştü

Recep ŞENYURT

Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı il­lerin başında gelen Ha­tay’da, devletin tüm imkânlarıy­la yürütülen yeniden inşa ve ih­ya süreci hız kesmeden sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaların yalnızca bir yeniden yapılanma süreci ol­madığını, aynı zamanda şehrin geleceğini şekillendiren önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu belirterek, “Hatay’ı daha güçlü, daha güvenli ve daha yaşanabi­lir bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz” dedi.

Konut ve altyapıda tarihi seferberlik

Hatay’da Cumhuriyet tarihi­nin en büyük hak sahipliği süre­cinin yürütüldüğünü dile geti­ren Masatlı, şu bilgileri paylaştı: “170 bin 97 hak sahibi ile ülke­mizin en büyük hak sahipliği sü­recini yönetiyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yükselen TO­Kİ, Emlak Konut ve Yapı İşle­ri projeleri kapsamında toplam 194 bin 374 bağımsız bölümün inşa süreci hızla devam ediyor.”

Altyapı çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğünü belir­ten Masatlı, Anadolu’nun en bü­yük atık su tüneli projelerinden birinin Hatay’da hayata geçiril­diğini söyledi. Ayrıca 6 ilçede içme suyu hatlarının tamamen yenilendiğini kaydeden Masatlı, inşaat maliyetlerinin düşürül­mesi amacıyla başlatılan İnşaat Hammaddesi Fiyat Regülasyo­nu Projesi ile hammadde arzı­nın artırıldığını ve fahiş fiyat ar­tışlarının önüne geçildiğini ifa­de etti.

Türkiye’nin ilk ve tek protez merkezi

Hatay’da sosyal projelerin de büyük önem taşıdığını belirten Masatlı, depremde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için kuru­lan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin, Türkiye’nin ilk ve tek protez/ortez merkezi olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Masatlı, “Bu merkez sadece bir sağlık hizmeti noktası değil; ay­nı zamanda uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımızın hem fiziksel hem de psikososyal olarak yeni­den hayata tutunmalarını sağla­yan yüksek teknolojili bir üretim ve rehabilitasyon merkezi” dedi.

“Yüreğimizdeki Işık” projesi ile yetimlere sahip çıkılıyor

Depremde anne veya babasını kaybeden çocuklar için yürütü­len “Yüreğimizdeki Işık” proje­sine de değinen Masatlı, proje­nin Türkiye’nin en kapsamlı ye­tim destek hareketlerinden biri olduğunu söyledi. Masatlı, “Bu proje kapsamında 9 bin 15 ök­süz ve yetim çocuğumuzu devle­timizin şefkatli kanatları altına aldık. Sosyal zimmet anlayışıyla her bir çocuğumuz mülki idare amirleri tarafından birebir ta­kip ediliyor. Eğitimden sağlığa, kariyer planlamasından psiko­lojik desteğe kadar tüm süreçle­ri web tabanlı sistemle anlık ola­rak izliyoruz” diye konuştu.

Hatay marka değerini güçlendiriyor

Şehrin ekonomik ve kültü­rel değerlerinin korunması için yürütülen Coğrafi İşaret Sefer­berliği ile önemli başarılar elde edildiğini belirten Masatlı, Ha­tay’ın 2023 yılında bu alanda ya­pılan başvurularda Türkiye bi­rincisi olduğunu açıkladı. Dep­rem öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 64’e yük­seldiğini ifade eden Masatlı, he­deflerinin bu sayıyı 138 ürüne çıkarmak olduğunu söyledi. Ay­rıca kadın kooperatiflerine ve­rilen desteklerle kooperatif sa­yısının 35’ten 53’e çıkarıldığını belirten Masatlı, bu alanda da Hatay’ın Türkiye’de ilk sıraya yükseldiğini kaydetti.

Geleceğin Hatay’ı inşa ediliyor

Eğitim, sağlık, turizm ve kül­tür alanlarında yatırımların hız kesmeden sürdüğünü dile geti­ren Masatlı, “17 bin derslik he­defiyle eğitim altyapımızı güç­lendiriyoruz. 15 ilçemizde yeni hastaneler ve aile sağlığı mer­kezleri hizmete giriyor. Havali­manı pistinin yenilenmesinden Samandağ Ney Üretim Merke­zi’ne, Sörf Eğitim Merkezi’nden Sualtı Savaş Müzesi projelerine kadar pek çok yatırım planlanı­yor” dedi.