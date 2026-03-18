Hatay'ın ihyası, kalkınma hamlesine dönüştü

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaların sadece bir yeniden yapılanma süreci olmadığını belirterek, konut, altyapı, sosyal projeler ve ekonomik adımlarla kentin daha güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlandığını vurguladı.

Recep ŞENYURT

Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı il­lerin başında gelen Ha­tay’da, devletin tüm imkânlarıy­la yürütülen yeniden inşa ve ih­ya süreci hız kesmeden sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaların yalnızca bir yeniden yapılanma süreci ol­madığını, aynı zamanda şehrin geleceğini şekillendiren önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu belirterek, “Hatay’ı daha güçlü, daha güvenli ve daha yaşanabi­lir bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz” dedi.

Konut ve altyapıda tarihi seferberlik

Hatay’da Cumhuriyet tarihi­nin en büyük hak sahipliği süre­cinin yürütüldüğünü dile geti­ren Masatlı, şu bilgileri paylaştı: “170 bin 97 hak sahibi ile ülke­mizin en büyük hak sahipliği sü­recini yönetiyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yükselen TO­Kİ, Emlak Konut ve Yapı İşle­ri projeleri kapsamında toplam 194 bin 374 bağımsız bölümün inşa süreci hızla devam ediyor.”

Altyapı çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğünü belir­ten Masatlı, Anadolu’nun en bü­yük atık su tüneli projelerinden birinin Hatay’da hayata geçiril­diğini söyledi. Ayrıca 6 ilçede içme suyu hatlarının tamamen yenilendiğini kaydeden Masatlı, inşaat maliyetlerinin düşürül­mesi amacıyla başlatılan İnşaat Hammaddesi Fiyat Regülasyo­nu Projesi ile hammadde arzı­nın artırıldığını ve fahiş fiyat ar­tışlarının önüne geçildiğini ifa­de etti.

Türkiye’nin ilk ve tek protez merkezi

Hatay’da sosyal projelerin de büyük önem taşıdığını belirten Masatlı, depremde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için kuru­lan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin, Türkiye’nin ilk ve tek protez/ortez merkezi olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Masatlı, “Bu merkez sadece bir sağlık hizmeti noktası değil; ay­nı zamanda uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımızın hem fiziksel hem de psikososyal olarak yeni­den hayata tutunmalarını sağla­yan yüksek teknolojili bir üretim ve rehabilitasyon merkezi” dedi.

“Yüreğimizdeki Işık” projesi ile yetimlere sahip çıkılıyor

Depremde anne veya babasını kaybeden çocuklar için yürütü­len “Yüreğimizdeki Işık” proje­sine de değinen Masatlı, proje­nin Türkiye’nin en kapsamlı ye­tim destek hareketlerinden biri olduğunu söyledi. Masatlı, “Bu proje kapsamında 9 bin 15 ök­süz ve yetim çocuğumuzu devle­timizin şefkatli kanatları altına aldık. Sosyal zimmet anlayışıyla her bir çocuğumuz mülki idare amirleri tarafından birebir ta­kip ediliyor. Eğitimden sağlığa, kariyer planlamasından psiko­lojik desteğe kadar tüm süreçle­ri web tabanlı sistemle anlık ola­rak izliyoruz” diye konuştu.

Hatay marka değerini güçlendiriyor

Şehrin ekonomik ve kültü­rel değerlerinin korunması için yürütülen Coğrafi İşaret Sefer­berliği ile önemli başarılar elde edildiğini belirten Masatlı, Ha­tay’ın 2023 yılında bu alanda ya­pılan başvurularda Türkiye bi­rincisi olduğunu açıkladı. Dep­rem öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 64’e yük­seldiğini ifade eden Masatlı, he­deflerinin bu sayıyı 138 ürüne çıkarmak olduğunu söyledi. Ay­rıca kadın kooperatiflerine ve­rilen desteklerle kooperatif sa­yısının 35’ten 53’e çıkarıldığını belirten Masatlı, bu alanda da Hatay’ın Türkiye’de ilk sıraya yükseldiğini kaydetti.

Geleceğin Hatay’ı inşa ediliyor

Eğitim, sağlık, turizm ve kül­tür alanlarında yatırımların hız kesmeden sürdüğünü dile geti­ren Masatlı, “17 bin derslik he­defiyle eğitim altyapımızı güç­lendiriyoruz. 15 ilçemizde yeni hastaneler ve aile sağlığı mer­kezleri hizmete giriyor. Havali­manı pistinin yenilenmesinden Samandağ Ney Üretim Merke­zi’ne, Sörf Eğitim Merkezi’nden Sualtı Savaş Müzesi projelerine kadar pek çok yatırım planlanı­yor” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL