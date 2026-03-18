Hatay'ın ihyası, kalkınma hamlesine dönüştü
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmaların sadece bir yeniden yapılanma süreci olmadığını belirterek, konut, altyapı, sosyal projeler ve ekonomik adımlarla kentin daha güvenli ve yaşanabilir bir geleceğe hazırlandığını vurguladı.
Recep ŞENYURT
Şubat depremlerinin en ağır yıkımı yaşattığı illerin başında gelen Hatay’da, devletin tüm imkânlarıyla yürütülen yeniden inşa ve ihya süreci hız kesmeden sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yürütülen çalışmaların yalnızca bir yeniden yapılanma süreci olmadığını, aynı zamanda şehrin geleceğini şekillendiren önemli bir kalkınma hamlesi olduğunu belirterek, “Hatay’ı daha güçlü, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir olarak yeniden inşa ediyoruz” dedi.
Konut ve altyapıda tarihi seferberlik
Hatay’da Cumhuriyet tarihinin en büyük hak sahipliği sürecinin yürütüldüğünü dile getiren Masatlı, şu bilgileri paylaştı: “170 bin 97 hak sahibi ile ülkemizin en büyük hak sahipliği sürecini yönetiyoruz. Şehrimizin dört bir yanında yükselen TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri projeleri kapsamında toplam 194 bin 374 bağımsız bölümün inşa süreci hızla devam ediyor.”
Altyapı çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Masatlı, Anadolu’nun en büyük atık su tüneli projelerinden birinin Hatay’da hayata geçirildiğini söyledi. Ayrıca 6 ilçede içme suyu hatlarının tamamen yenilendiğini kaydeden Masatlı, inşaat maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla başlatılan İnşaat Hammaddesi Fiyat Regülasyonu Projesi ile hammadde arzının artırıldığını ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçildiğini ifade etti.
Türkiye’nin ilk ve tek protez merkezi
Hatay’da sosyal projelerin de büyük önem taşıdığını belirten Masatlı, depremde uzuv kaybı yaşayan vatandaşlar için kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin, Türkiye’nin ilk ve tek protez/ortez merkezi olma özelliğini taşıdığını vurguladı. Masatlı, “Bu merkez sadece bir sağlık hizmeti noktası değil; aynı zamanda uzuv kaybı yaşayan vatandaşlarımızın hem fiziksel hem de psikososyal olarak yeniden hayata tutunmalarını sağlayan yüksek teknolojili bir üretim ve rehabilitasyon merkezi” dedi.
“Yüreğimizdeki Işık” projesi ile yetimlere sahip çıkılıyor
Depremde anne veya babasını kaybeden çocuklar için yürütülen “Yüreğimizdeki Işık” projesine de değinen Masatlı, projenin Türkiye’nin en kapsamlı yetim destek hareketlerinden biri olduğunu söyledi. Masatlı, “Bu proje kapsamında 9 bin 15 öksüz ve yetim çocuğumuzu devletimizin şefkatli kanatları altına aldık. Sosyal zimmet anlayışıyla her bir çocuğumuz mülki idare amirleri tarafından birebir takip ediliyor. Eğitimden sağlığa, kariyer planlamasından psikolojik desteğe kadar tüm süreçleri web tabanlı sistemle anlık olarak izliyoruz” diye konuştu.
Hatay marka değerini güçlendiriyor
Şehrin ekonomik ve kültürel değerlerinin korunması için yürütülen Coğrafi İşaret Seferberliği ile önemli başarılar elde edildiğini belirten Masatlı, Hatay’ın 2023 yılında bu alanda yapılan başvurularda Türkiye birincisi olduğunu açıkladı. Deprem öncesinde 25 olan coğrafi işaretli ürün sayısının 64’e yükseldiğini ifade eden Masatlı, hedeflerinin bu sayıyı 138 ürüne çıkarmak olduğunu söyledi. Ayrıca kadın kooperatiflerine verilen desteklerle kooperatif sayısının 35’ten 53’e çıkarıldığını belirten Masatlı, bu alanda da Hatay’ın Türkiye’de ilk sıraya yükseldiğini kaydetti.
Geleceğin Hatay’ı inşa ediliyor
Eğitim, sağlık, turizm ve kültür alanlarında yatırımların hız kesmeden sürdüğünü dile getiren Masatlı, “17 bin derslik hedefiyle eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz. 15 ilçemizde yeni hastaneler ve aile sağlığı merkezleri hizmete giriyor. Havalimanı pistinin yenilenmesinden Samandağ Ney Üretim Merkezi’ne, Sörf Eğitim Merkezi’nden Sualtı Savaş Müzesi projelerine kadar pek çok yatırım planlanıyor” dedi.