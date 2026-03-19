İranlı turistler gelmedi, turizm ve ticaret darbe aldı
Van TSO Başkanı Necdet Takva, İran’da başlayan savaş ve çatışmalar nedeniyle Van Shopping Fest’i bu yıl iptal ettiklerini açıkladı. Necdet Takva, savaşın ardından alınan bu kararın hem kent ekonomisini hem de bölgedeki ticaret hareketliliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.
Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van Shoopping Fest ile İranlı turistlerin Van ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vurgulayarak, "Komşu ülke İran’da ateş varken, festival havası içerisinde insanların eğlenceye yönelmesini sağlayacak bir yaklaşımı etik bulmadık ve bu nedenle Van Shoopping Fest’i bu yıl iptal ettik" dedi.
2015 yılından bu yana Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen Van Shoopping Fest’in bu yıl ABD ve İsrail’in İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik başlattığı savaş ve çatışmalar nedeniyle iptal edildiğini söyleyen Başkan Takva, "İlk festivali yaptığımız zaman hatırlarsanız 2015 yılında Van Shoopping Fest adıyla o zaman İstanbul’da, bir iki semti ilgilendiren festival vardı. İkincisini biz düzenledik. Gayemizde şuydu; özellikle 15 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında o dönem strateji anlamında yüzümüzü İran’a döndüğümüz yeni bir tanıtım süreci vardı. Görece bir hareketlilikte vardı. 2012 ve 2013’de 46 bin kişinin şehrimize giriş yaptığını görmüştük" dedi.
“Geçen yıl 777 bin turist giriş yaptı” Geçen yıl itibari ile 777 bin yabancı turistin Kapıköy Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığını söyleyen Başkan Takva, şöyle konuştu: "Bizim geçen yıl koyduğumuz hedef 1 milyon İranlı turistti. Malumunuz İranlılar nevruz tatilini çok uzun süreli kutluyorlar. Gayemiz nevruz tatili döneminde ülkemize giriş yapan İranlı turistlerin şehrimizde daha fazla zaman geçirmelerini temin etmek, burada alışveriş yapmalarını sağlamak. Kentin günü birlik ticaretinde fark oluşturacak bir çalışmaydı. Bu yıl dokuzuncu kez yapacaktık. Pandemide ve 2016 yılında yapamamıştık. Bu yıl da aslında büyük bir heyecanla çalışma başlatmıştık."
"1 milyona yakın bütçe ayırmıştık"
Van Shoopping Fest ile İranlı turistlerin kent ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vurgulayan Takva, "Biz her yılın sonunda sizlerle yaptığımız değerlendirmede Kredi Kartları Merkezi’nden almış olduğumuz rakamları paylaşıyoruz. Bir önceki yıla kıyaslıyoruz. İran’daki bankacılık sistemi bizimle uyumlu olmadığı için buraya gelen İranlı turistlerin tamamı nakit alışveriş yapıyorlar. Böyle bir başarılı süreç vardı. Bu yıl odamızda yaklaşık 1 milyona yakın bütçe ayırmıştık. 1-2 tane de eş zamanlı konser düzenleyecektik. Belediyede oranın enerji ve diğer lojistik alt yapısı konusunda bize destek vereceklerini söylemişti. Fakat savaş patlayınca bunları yapamadık" ifadelerini kullandı.
Uluslararası uyarılar Van ekonomisini vurdu
Van Kapıköy Sınır Kapısı’ndaki gelişmeler ve İran’da süren savaş, Van’da hem iç turizmi hem de bayram alışverişini olumsuz etkiliyor. Van TSO Başkanı Necdet Takva, uluslararası uyarılar ve medya yayınlarının şehri izole ettiğini, insanların psikolojik olarak da kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi. Takva, esnafın aldığı malların ellerinde kaldığını, lojistik, tekstil, konaklama, yeme-içme ve kozmetik sektörlerinin bu durumdan doğrudan etkilendiğini belirtti.