İranlı turistler gelmedi, turizm ve ticaret darbe aldı

Van TSO Başkanı Necdet Takva, İran’da başlayan savaş ve çatışmalar nedeniyle Van Shopping Fest’i bu yıl iptal ettiklerini açıkladı. Necdet Takva, savaşın ardından alınan bu kararın hem kent ekonomisini hem de bölgedeki ticaret hareketliliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Van TSO Yönetim Kuru­lu Başkanı Necdet Tak­va, Van Shoopping Fest ile İranlı turistlerin Van ekono­misine ciddi katkılar sunduğu­nu vurgulayarak, "Komşu ülke İran’da ateş varken, festival ha­vası içerisinde insanların eğlen­ceye yönelmesini sağlayacak bir yaklaşımı etik bulmadık ve bu nedenle Van Shoopping Fest’i bu yıl iptal ettik" dedi.

2015 yılından bu yana Van Ticaret ve Sanayi Odası öncü­lüğünde düzenlenen Van Sho­opping Fest’in bu yıl ABD ve İs­rail’in İran İslam Cumhuriye­ti'ne yönelik başlattığı savaş ve çatışmalar nedeniyle iptal edil­diğini söyleyen Başkan Takva, "İlk festivali yaptığımız zaman hatırlarsanız 2015 yılında Van Shoopping Fest adıyla o zaman İstanbul’da, bir iki semti ilgilen­diren festival vardı. İkincisini biz düzenledik. Gayemizde şuy­du; özellikle 15 Mart- 5 Nisan ta­rihleri arasında o dönem strate­ji anlamında yüzümüzü İran’a döndüğümüz yeni bir tanıtım süreci vardı. Görece bir hare­ketlilikte vardı. 2012 ve 2013’de 46 bin kişinin şehrimize giriş yaptığını görmüştük" dedi.

“Geçen yıl 777 bin turist giriş yaptı” Geçen yıl itibari ile 777 bin yabancı turistin Kapıköy Sı­nır Kapısı’ndan giriş yaptığını söyleyen Başkan Takva, şöyle konuştu: "Bizim geçen yıl koy­duğumuz hedef 1 milyon İran­lı turistti. Malumunuz İranlılar nevruz tatilini çok uzun süre­li kutluyorlar. Gayemiz nevruz tatili döneminde ülkemize giriş yapan İranlı turistlerin şehri­mizde daha fazla zaman geçir­melerini temin etmek, burada alışveriş yapmalarını sağlamak. Kentin günü birlik ticaretinde fark oluşturacak bir çalışmaydı. Bu yıl dokuzuncu kez yapacak­tık. Pandemide ve 2016 yılında yapamamıştık. Bu yıl da aslın­da büyük bir heyecanla çalışma başlatmıştık."

"1 milyona yakın bütçe ayırmıştık"

Van Shoopping Fest ile İran­lı turistlerin kent ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vur­gulayan Takva, "Biz her yılın so­nunda sizlerle yaptığımız de­ğerlendirmede Kredi Kartları Merkezi’nden almış olduğumuz rakamları paylaşıyoruz. Bir ön­ceki yıla kıyaslıyoruz. İran’da­ki bankacılık sistemi bizimle uyumlu olmadığı için buraya ge­len İranlı turistlerin tamamı na­kit alışveriş yapıyorlar. Böyle bir başarılı süreç vardı. Bu yıl oda­mızda yaklaşık 1 milyona yakın bütçe ayırmıştık. 1-2 tane de eş zamanlı konser düzenleyecek­tik. Belediyede oranın enerji ve diğer lojistik alt yapısı konu­sunda bize destek verecekleri­ni söylemişti. Fakat savaş patla­yınca bunları yapamadık" ifade­lerini kullandı.

Uluslararası uyarılar Van ekonomisini vurdu

Van Kapıköy Sınır Kapısı’n­daki gelişmeler ve İran’da sü­ren savaş, Van’da hem iç turiz­mi hem de bayram alışverişi­ni olumsuz etkiliyor. Van TSO Başkanı Necdet Takva, ulusla­rarası uyarılar ve medya yayın­larının şehri izole ettiğini, in­sanların psikolojik olarak da kendilerini güvende hissetme­diklerini söyledi. Takva, esnafın aldığı malların ellerinde kaldı­ğını, lojistik, tekstil, konaklama, yeme-içme ve kozmetik sektör­lerinin bu durumdan doğrudan etkilendiğini belirtti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL