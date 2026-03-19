İranlı turistler gelmedi, turizm ve ticaret darbe aldı

Van TSO Yönetim Kuru­lu Başkanı Necdet Tak­va, Van Shoopping Fest ile İranlı turistlerin Van ekono­misine ciddi katkılar sunduğu­nu vurgulayarak, "Komşu ülke İran’da ateş varken, festival ha­vası içerisinde insanların eğlen­ceye yönelmesini sağlayacak bir yaklaşımı etik bulmadık ve bu nedenle Van Shoopping Fest’i bu yıl iptal ettik" dedi.

2015 yılından bu yana Van Ticaret ve Sanayi Odası öncü­lüğünde düzenlenen Van Sho­opping Fest’in bu yıl ABD ve İs­rail’in İran İslam Cumhuriye­ti'ne yönelik başlattığı savaş ve çatışmalar nedeniyle iptal edil­diğini söyleyen Başkan Takva, "İlk festivali yaptığımız zaman hatırlarsanız 2015 yılında Van Shoopping Fest adıyla o zaman İstanbul’da, bir iki semti ilgilen­diren festival vardı. İkincisini biz düzenledik. Gayemizde şuy­du; özellikle 15 Mart- 5 Nisan ta­rihleri arasında o dönem strate­ji anlamında yüzümüzü İran’a döndüğümüz yeni bir tanıtım süreci vardı. Görece bir hare­ketlilikte vardı. 2012 ve 2013’de 46 bin kişinin şehrimize giriş yaptığını görmüştük" dedi.

“Geçen yıl 777 bin turist giriş yaptı” Geçen yıl itibari ile 777 bin yabancı turistin Kapıköy Sı­nır Kapısı’ndan giriş yaptığını söyleyen Başkan Takva, şöyle konuştu: "Bizim geçen yıl koy­duğumuz hedef 1 milyon İran­lı turistti. Malumunuz İranlılar nevruz tatilini çok uzun süre­li kutluyorlar. Gayemiz nevruz tatili döneminde ülkemize giriş yapan İranlı turistlerin şehri­mizde daha fazla zaman geçir­melerini temin etmek, burada alışveriş yapmalarını sağlamak. Kentin günü birlik ticaretinde fark oluşturacak bir çalışmaydı. Bu yıl dokuzuncu kez yapacak­tık. Pandemide ve 2016 yılında yapamamıştık. Bu yıl da aslın­da büyük bir heyecanla çalışma başlatmıştık."

"1 milyona yakın bütçe ayırmıştık"

Van Shoopping Fest ile İran­lı turistlerin kent ekonomisine ciddi katkılar sunduğunu vur­gulayan Takva, "Biz her yılın so­nunda sizlerle yaptığımız de­ğerlendirmede Kredi Kartları Merkezi’nden almış olduğumuz rakamları paylaşıyoruz. Bir ön­ceki yıla kıyaslıyoruz. İran’da­ki bankacılık sistemi bizimle uyumlu olmadığı için buraya ge­len İranlı turistlerin tamamı na­kit alışveriş yapıyorlar. Böyle bir başarılı süreç vardı. Bu yıl oda­mızda yaklaşık 1 milyona yakın bütçe ayırmıştık. 1-2 tane de eş zamanlı konser düzenleyecek­tik. Belediyede oranın enerji ve diğer lojistik alt yapısı konu­sunda bize destek verecekleri­ni söylemişti. Fakat savaş patla­yınca bunları yapamadık" ifade­lerini kullandı.

Uluslararası uyarılar Van ekonomisini vurdu

Van Kapıköy Sınır Kapısı’n­daki gelişmeler ve İran’da sü­ren savaş, Van’da hem iç turiz­mi hem de bayram alışverişi­ni olumsuz etkiliyor. Van TSO Başkanı Necdet Takva, ulusla­rarası uyarılar ve medya yayın­larının şehri izole ettiğini, in­sanların psikolojik olarak da kendilerini güvende hissetme­diklerini söyledi. Takva, esnafın aldığı malların ellerinde kaldı­ğını, lojistik, tekstil, konaklama, yeme-içme ve kozmetik sektör­lerinin bu durumdan doğrudan etkilendiğini belirtti.