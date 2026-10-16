İzmir Limanı’na 1,5 milyar dolarlık modernizasyon

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Türkiye Varlık Fonu (TVF) mülkiyetindeki TVF İzmir Limanı, büyük tonajlı gemi­lere hizmet verebilmesi ve yük el­leçleme kapasitesinin artırılması amacıyla iki fazda toplam 1,5 mil­yar dolarlık yatırımla modernize edilecek. Çalışmalar kapsamında 2027'nin ilk çeyreğinde başlama­sı planlanan dip taramasının yanı sıra eski rıhtımlar yenilenecek, li­manın operasyonel verimliliği ar­tırılacak. TVF tarafından 1 Ağus­tos 2026 itibarıyla Türkiye Cum­huriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) devralınan limanda mül­kiyet ve yatırım sorumluluğu TVF İzmir Limanı Yönetim ve Yatırım AŞ bünyesinde kalırken, yük ope­rasyonları Alport işletmeciliğinde yürütülüyor.

Yolcu limanı tarafında ise işlet­mecilik görüşmeleri devam ediyor. Yatırımların birinci ve ikinci faz­larının tamamlanmasıyla limanda konteyner kapasitesinin 3 milyon TEU'ya (20'lik konteyner), diğer yük kapasitesinin ise 10 milyon to­na yükselmesi öngörülüyor.

TVF İzmir Limanı Genel Müdür Yardımcısı Arcan Fayatorbay, li­manda imtiyaz hakkı devri yapıl­maksızın yeni bir yönetim modeli kurgulandığını söyledi. Limanı yük ve yolcu olarak ikiye ayırdıklarını belirten Fayatorbay, "Sekiz firma ile yapılan görüşmeler sonucunda Alport en iyi teklifi verdi. Limanın mülkiyeti TVF Liman AŞ'de ka­lacak ve yatırımları tamamen biz gerçekleştireceğiz. Strateji ve ope­rasyonel ana kontrol tarafımızda bulunurken, Alport yük tarafında günlük ticari faaliyetleri yürüte­cek" dedi.

TVF İzmir Limanı İcra Kurulu Üyesi Erhan Yelkenci de limanda 1950'li ve 1980'li yıllarda inşa edi­len rıhtımların kapsamlı şekilde yenileneceğini bildirdi.

"Dip taraması körfezin ekosistemine de katkı sunacak"

Çalışmalara 2027 yılının ilk ay­larında başlanacağını belirten Yel­kenci, şunları kaydetti: "Kargo ta­rafıyla ilgili iki fazda toplam 1,5 milyar dolar yatırım öngörüyoruz. Liman operasyonlarını kesintiye uğratmadan yürütülecek çalışma­ların dört yıllık ilk fazında kruva­ziyer ve kargo rıhtımlarını dönüş­türeceğiz.

Hacme bağlı ilerleyecek ikinci fazı ise 10 yıllık süreçte ta­mamlamayı planlıyoruz. Dünyada­ki 400 metrelik gemilerin buraya girebilmesi için 2027'nin ilk çey­reğinde dip taramasına başlama­yı planlıyoruz. Yaklaşık 2 yılda ta­mamlanacak dip taraması körfe­zin ekosistemine de katkı sunacak. Statik sorunları bulunan kruva­ziyer rıhtımını ise iş güvenliği ge­rekçesiyle 2027 başında kapataca­ğız. Rıhtımı 2 yıl içinde yenileyerek 2029'da tekrar kruvaziyer gemile­rini ağırlamayı hedefliyoruz."

Alport Limanlar Koordinatörü Mustafa Levent Adalı ise yaygın olarak İzmir Alsancak Limanı ola­rak bilinen limanın Ege Bölgesi'nin tamamına hizmet veren ve demir yolu bağlantısı bulunan stratejik bir merkez olduğunu vurguladı.

Bölgedeki dış ticaretin yıllık or­talama yüzde 5 ila yüzde 7 büyü­düğüne dikkati çeken Adalı, "Ope­rasyonları devralır almaz terminal operasyon işletim sistemini devre­ye aldık. Kurulan deneyimli kadro ve otomasyon sayesinde devir ön­cesi gemi başına saatlik 13 olan ha­reket sayısını ağustos ayı itibarıyla 63'e yükselttik. Hızı dört katından fazla artırdık. Yatırımlar geldikçe bunlar çok daha iyi seviyelere çıka­cak" ifadelerini kullandı.

"Ege ihracatçısı için aktarma ihtiyacı azalacak, transit süreler kısalacak"

Alport İş Geliştirme Direktörü Onurhan Kadıoğlu da limanın yaklaşma kanalının 17 metre derinliğe ulaştırılacağını, tamamlanacak taranma çalışmalarının ardından yıllık elleçleme kapasitesini 1 milyon TEU'dan 1,6 milyon TEU seviyesine çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Modernizasyon sürecinde operasyonlarda kesinti yaşatmayacaklarını ifade eden Kadıoğlu, şunları kaydetti: "Yatırımlar tamamlandığında gemi bekleme süreleri ve rıhtımda geçirilen süreler önemli ölçüde azaltılarak vinç başına saatte 30 hareketin üzerinde bir hız hedeflenmektedir. Düzenli hat gemilerinin İzmir'de beklemeden yanaşıp planlandığı sürede ayrıldığı bir liman hedefliyoruz. Mevcut demir yolu bağlantısını güçlendirerek Manisa, Aydın, Denizli ve İç Anadolu'daki üretim merkezlerinden limana düzenli seferler planlıyoruz. Toplam liman çıkışında demir yolunun payının yüzde 30 seviyelerine çıkarılması planlanmaktadır. Derinlik sorunu çözüldüğünde büyük gemilerin doğrudan uğramasıyla Ege ihracatçısı için aktarma ihtiyacı azalacak, transit süreler kısalacak ve navlunlar daha rekabetçi hale gelecektir."