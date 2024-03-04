Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve Eğitim Kampüsü ve Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği iş birliği ile kurulan “Kazan ve Basınçlı Kaplar” atölyesi faaliyete geçti. Açılış töreninde konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, "Bu atölye, istihdamın artırılması ve desteklenmesi adına atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Öztürk, Türkiye'nin sanayideki yükselişine vurgu yaparak, "Ülkemiz, sanayideki büyük atılımla hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemekte. Ancak bu başarı, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın arttığı bir dönemde daha da önem kazanıyor. Mesleki eğitim, bu noktada kilit bir rol oynuyor" diye ekledi. Konya Ticaret Odası Mesleki Eğitim Merkezi projesinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde yürütüldüğünü belirten Öztürk, "Bu işbirliği, Türkiye'nin mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönemi başlatması için güçlü bir temel oluşturuyor. Konya, bu konuda öncü bir rol üstleniyor" şeklinde konuştu.

Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Derneği Başkanı Cem Özyıldırım, “Güvenlik ve enerji tasarrufunda en önemli etkenin cihaz operatörleridir. Operatör ve yeni iş gücü yetiştirmek için eğitim ve sınav merkezi olarak atölye Konya sanayisi için önemlidir” dedi.