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Konyaray, şehrin yükünü azaltma hedefine odakl

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü raylı sistem projelerini inceleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de daha önce böylesine kapsamlı bir raylı sistem projesinin gerçekleştirilmediğini belirterek, “Şehrin yükünü hız ve konforla azaltacağız” dedi.

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Konyaray, şehrin yükünü azaltma hedefine odakl

Yıldız Doğruer YEMİŞ

Konya Büyükşehir Beledi­yesi Başkanı Uğur İbra­him Altay; program kap­samında Konyaray Banliyö Hattı, Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı kapsamında yürütü­len Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşa­ğı’ndaki çalışmalar ile Şehir Has­tanesi-Adliye Raylı Sistem Bağ­lantı Hattının son durumunu ba­sın mensuplarıyla paylaştı.

“Kesintisiz çalışıyoruz”

İlk olarak Konyaray Banliyö Hattı’nda yolculuk yaparak çalış­malar hakkında bilgi veren Baş­kan Altay, mevcut tren hattının yanında yapılan Konyaray Ban­liyö Hattının ilk etabıyla ilgili Meram Gar'dan başlayarak Ka­yacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan hattı için, “Ulaşımımızın ana omurgalarından birisi Konya­ray'da çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Konyaray’ın yatırım değerinin araçlar hariç 8 milyar lirayı bul­duğunu, 23 kilometrelik ilk etap­ta inşa işlerinin ise kayda değer onanda tamamlandığına işaret eden Uğur İbrahim Altay, “Bura­da kesintisiz bir ulaşım ile yüzey metrosu inşa etmiş oluyoruz. Du­rakların yapımı ile ilgili çalışma­lar devam ediyor, elektrifikasyon­la ilgili işlemler başladı. 2027 yılı içerisinde şantiyede işlerimizi ta­mamlamayı planlıyoruz” açıkla­masını yaptı.

Test sürüşleri için geri sayım başladı

Hattın yapım işlemlerinin Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD tarafından yürütüldüğünü an­latan Uğur İbrahim Altay, araç alım işlerinin ise kendi yüküm­lülükleri altında yapılacağını duyurdu. Altay, “İslam Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde 17 Ağustos itibarıyla ilk 4 setimizin alımı ile ilgili çalışmalara da başlamış olacağız. Sonra ilave 3 set daha alarak, test sürüşlerine başlama­yı ve vatandaşlarımızın kullan­masını arzu ediyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

Konyaray'ın şehir için önemi­ne de değinen Başkan Altay, ön­celikle bu hattın kesintisiz bir ulaşım imkanı sunacak olması­nın kent için stratejik önem arz ettiğini dile getirdi. Mevcut tren yolu hattını kullandıkları için araç trafiği ile herhangi bir ke­sintinin söz konusu olmayaca­ğını vurgulayan Altay, hat hak­kında şu bilgileri verdi: “Ayrıca, başta 1’inci Organize Sanayi Böl­gesi olmak üzere OSB’lerimiz ve sanayi alanlarımızın tamamı bu hat üzerinde bulunuyor. Dolayı­sıyla, özellikle sanayide çalışan vatandaşlarımız ve sanayide işi bulunan vatandaşlarımız için önemli bir ulaşım aksına kavuş­muş olacağız. Çünkü şehrimizin omurga ulaşım hatlarıyla birlik­te kesişim alanları bir araya gel­miş olacak.”

“2030 yılına kadar tüm hatları tamamlayacağız”

Uğur İbrahim Altay, Konya’da yürütülen raylı sistem projele­rinin önemine ve büyüklüğüne de dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Havaalanına ulaşımla ilgi­li de yolcularımızın konforunu artıracak çalışmalar yürütüyo­ruz. Böylece ulaşım akslarımız­da bulunan otogarımız, YHT Ga­rımız ve havaalanımız bir aksla raylı sistemle birbirine bağlan­mış olacak. Şu anda çok yoğun bir şekilde raylı sistem çalışması yürütüyoruz. Türkiye'de bu ka­dar büyüklükte bir raylı sistem çalışması yapan şehir yok. 2030 yılına kadar tüm hatları tamam­layarak, vatandaşlarımızın kul­lanımına açmayı hedefliyoruz.”

“Adliye-Şehir Hastanesi hattında sona yaklaştık”

Öte yandan, Adliye - Şehir Hastanesi ile Stadyum arasın­da kalan tramvay hattında, Şe­hir Hastanesi istasyonunun bu­lunduğu alanda 21,2 kilomet­relik yeni bir raylı sistem hattı çalışması yürüttüklerini açıkla­yan Uğur İbrahim Altay, “Bura­nın 10 kilometrelik kısmını Kon­ya Büyükşehir Belediyesi olarak biz; 11,2 kilometrelik kısmını ise Ulaştırma Bakanlığı ve Altya­pı Genel Müdürlüğü yürütüyor. Hat boyunca önemli sanat ya­pıları inşa ediyoruz. Şehir Has­tanesi kısmında imalatlarımızı tamamladık. Eylül ayı itibarıy­la Adliye-Şehir Hastanesi kıs­mındaki 1,4 kilometrelik kısmı vatandaşımızın kullanımına aç­mış olacağız. Bu hat için 21 mil­yar TL’lik yatırım gerçekleştiril­miş olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL