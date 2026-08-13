Konyaray, şehrin yükünü azaltma hedefine odakl
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü raylı sistem projelerini inceleyen Başkan Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de daha önce böylesine kapsamlı bir raylı sistem projesinin gerçekleştirilmediğini belirterek, “Şehrin yükünü hız ve konforla azaltacağız” dedi.
Yıldız Doğruer YEMİŞ
Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay; program kapsamında Konyaray Banliyö Hattı, Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı kapsamında yürütülen Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşağı’ndaki çalışmalar ile Şehir Hastanesi-Adliye Raylı Sistem Bağlantı Hattının son durumunu basın mensuplarıyla paylaştı.
“Kesintisiz çalışıyoruz”
İlk olarak Konyaray Banliyö Hattı’nda yolculuk yaparak çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Altay, mevcut tren hattının yanında yapılan Konyaray Banliyö Hattının ilk etabıyla ilgili Meram Gar'dan başlayarak Kayacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan hattı için, “Ulaşımımızın ana omurgalarından birisi Konyaray'da çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde yürütüyoruz” dedi.
Konyaray’ın yatırım değerinin araçlar hariç 8 milyar lirayı bulduğunu, 23 kilometrelik ilk etapta inşa işlerinin ise kayda değer onanda tamamlandığına işaret eden Uğur İbrahim Altay, “Burada kesintisiz bir ulaşım ile yüzey metrosu inşa etmiş oluyoruz. Durakların yapımı ile ilgili çalışmalar devam ediyor, elektrifikasyonla ilgili işlemler başladı. 2027 yılı içerisinde şantiyede işlerimizi tamamlamayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.
Test sürüşleri için geri sayım başladı
Hattın yapım işlemlerinin Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD tarafından yürütüldüğünü anlatan Uğur İbrahim Altay, araç alım işlerinin ise kendi yükümlülükleri altında yapılacağını duyurdu. Altay, “İslam Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde 17 Ağustos itibarıyla ilk 4 setimizin alımı ile ilgili çalışmalara da başlamış olacağız. Sonra ilave 3 set daha alarak, test sürüşlerine başlamayı ve vatandaşlarımızın kullanmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Konyaray'ın şehir için önemine de değinen Başkan Altay, öncelikle bu hattın kesintisiz bir ulaşım imkanı sunacak olmasının kent için stratejik önem arz ettiğini dile getirdi. Mevcut tren yolu hattını kullandıkları için araç trafiği ile herhangi bir kesintinin söz konusu olmayacağını vurgulayan Altay, hat hakkında şu bilgileri verdi: “Ayrıca, başta 1’inci Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere OSB’lerimiz ve sanayi alanlarımızın tamamı bu hat üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla, özellikle sanayide çalışan vatandaşlarımız ve sanayide işi bulunan vatandaşlarımız için önemli bir ulaşım aksına kavuşmuş olacağız. Çünkü şehrimizin omurga ulaşım hatlarıyla birlikte kesişim alanları bir araya gelmiş olacak.”
“2030 yılına kadar tüm hatları tamamlayacağız”
Uğur İbrahim Altay, Konya’da yürütülen raylı sistem projelerinin önemine ve büyüklüğüne de dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Havaalanına ulaşımla ilgili de yolcularımızın konforunu artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Böylece ulaşım akslarımızda bulunan otogarımız, YHT Garımız ve havaalanımız bir aksla raylı sistemle birbirine bağlanmış olacak. Şu anda çok yoğun bir şekilde raylı sistem çalışması yürütüyoruz. Türkiye'de bu kadar büyüklükte bir raylı sistem çalışması yapan şehir yok. 2030 yılına kadar tüm hatları tamamlayarak, vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz.”
“Adliye-Şehir Hastanesi hattında sona yaklaştık”
Öte yandan, Adliye - Şehir Hastanesi ile Stadyum arasında kalan tramvay hattında, Şehir Hastanesi istasyonunun bulunduğu alanda 21,2 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattı çalışması yürüttüklerini açıklayan Uğur İbrahim Altay, “Buranın 10 kilometrelik kısmını Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz; 11,2 kilometrelik kısmını ise Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Genel Müdürlüğü yürütüyor. Hat boyunca önemli sanat yapıları inşa ediyoruz. Şehir Hastanesi kısmında imalatlarımızı tamamladık. Eylül ayı itibarıyla Adliye-Şehir Hastanesi kısmındaki 1,4 kilometrelik kısmı vatandaşımızın kullanımına açmış olacağız. Bu hat için 21 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirilmiş olacak” ifadelerini kullandı.