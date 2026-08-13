Konyaray, şehrin yükünü azaltma hedefine odakl

Yıldız Doğruer YEMİŞ

Konya Büyükşehir Beledi­yesi Başkanı Uğur İbra­him Altay; program kap­samında Konyaray Banliyö Hattı, Stadyum-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı kapsamında yürütü­len Real Kavşağı, Otogar Kavşağı, Yurtlar Bölgesi Kavşağı, Aksaray Kavşağı ve TÜMOSAN Kavşa­ğı’ndaki çalışmalar ile Şehir Has­tanesi-Adliye Raylı Sistem Bağ­lantı Hattının son durumunu ba­sın mensuplarıyla paylaştı.

“Kesintisiz çalışıyoruz”

İlk olarak Konyaray Banliyö Hattı’nda yolculuk yaparak çalış­malar hakkında bilgi veren Baş­kan Altay, mevcut tren hattının yanında yapılan Konyaray Ban­liyö Hattının ilk etabıyla ilgili Meram Gar'dan başlayarak Ka­yacık Lojistik Merkezi'ne kadar olan hattı için, “Ulaşımımızın ana omurgalarından birisi Konya­ray'da çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde yürütüyoruz” dedi.

Konyaray’ın yatırım değerinin araçlar hariç 8 milyar lirayı bul­duğunu, 23 kilometrelik ilk etap­ta inşa işlerinin ise kayda değer onanda tamamlandığına işaret eden Uğur İbrahim Altay, “Bura­da kesintisiz bir ulaşım ile yüzey metrosu inşa etmiş oluyoruz. Du­rakların yapımı ile ilgili çalışma­lar devam ediyor, elektrifikasyon­la ilgili işlemler başladı. 2027 yılı içerisinde şantiyede işlerimizi ta­mamlamayı planlıyoruz” açıkla­masını yaptı.

Test sürüşleri için geri sayım başladı

Hattın yapım işlemlerinin Ulaştırma Bakanlığı ve TCDD tarafından yürütüldüğünü an­latan Uğur İbrahim Altay, araç alım işlerinin ise kendi yüküm­lülükleri altında yapılacağını duyurdu. Altay, “İslam Kalkınma Bankası ile yapmış olduğumuz protokol neticesinde 17 Ağustos itibarıyla ilk 4 setimizin alımı ile ilgili çalışmalara da başlamış olacağız. Sonra ilave 3 set daha alarak, test sürüşlerine başlama­yı ve vatandaşlarımızın kullan­masını arzu ediyoruz” ifadeleri­ni kullandı.

Konyaray'ın şehir için önemi­ne de değinen Başkan Altay, ön­celikle bu hattın kesintisiz bir ulaşım imkanı sunacak olması­nın kent için stratejik önem arz ettiğini dile getirdi. Mevcut tren yolu hattını kullandıkları için araç trafiği ile herhangi bir ke­sintinin söz konusu olmayaca­ğını vurgulayan Altay, hat hak­kında şu bilgileri verdi: “Ayrıca, başta 1’inci Organize Sanayi Böl­gesi olmak üzere OSB’lerimiz ve sanayi alanlarımızın tamamı bu hat üzerinde bulunuyor. Dolayı­sıyla, özellikle sanayide çalışan vatandaşlarımız ve sanayide işi bulunan vatandaşlarımız için önemli bir ulaşım aksına kavuş­muş olacağız. Çünkü şehrimizin omurga ulaşım hatlarıyla birlik­te kesişim alanları bir araya gel­miş olacak.”

“2030 yılına kadar tüm hatları tamamlayacağız”

Uğur İbrahim Altay, Konya’da yürütülen raylı sistem projele­rinin önemine ve büyüklüğüne de dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Havaalanına ulaşımla ilgi­li de yolcularımızın konforunu artıracak çalışmalar yürütüyo­ruz. Böylece ulaşım akslarımız­da bulunan otogarımız, YHT Ga­rımız ve havaalanımız bir aksla raylı sistemle birbirine bağlan­mış olacak. Şu anda çok yoğun bir şekilde raylı sistem çalışması yürütüyoruz. Türkiye'de bu ka­dar büyüklükte bir raylı sistem çalışması yapan şehir yok. 2030 yılına kadar tüm hatları tamam­layarak, vatandaşlarımızın kul­lanımına açmayı hedefliyoruz.”

“Adliye-Şehir Hastanesi hattında sona yaklaştık”

Öte yandan, Adliye - Şehir Hastanesi ile Stadyum arasın­da kalan tramvay hattında, Şe­hir Hastanesi istasyonunun bu­lunduğu alanda 21,2 kilomet­relik yeni bir raylı sistem hattı çalışması yürüttüklerini açıkla­yan Uğur İbrahim Altay, “Bura­nın 10 kilometrelik kısmını Kon­ya Büyükşehir Belediyesi olarak biz; 11,2 kilometrelik kısmını ise Ulaştırma Bakanlığı ve Altya­pı Genel Müdürlüğü yürütüyor. Hat boyunca önemli sanat ya­pıları inşa ediyoruz. Şehir Has­tanesi kısmında imalatlarımızı tamamladık. Eylül ayı itibarıy­la Adliye-Şehir Hastanesi kıs­mındaki 1,4 kilometrelik kısmı vatandaşımızın kullanımına aç­mış olacağız. Bu hat için 21 mil­yar TL’lik yatırım gerçekleştiril­miş olacak” ifadelerini kullandı.