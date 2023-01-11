Kumluca, selin yaralarını sarıyor

Selin yaşandığı 12 Aralık'tan bu yana devletin bütün imkanlarıyla seferber olduğu ve vatandaşların yaralarını sardığı Kumluca'da üreticiler hummalı bir çalışmayla domatesleri toplayarak ihracat için hazırlıyor. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, ilçede yaşanan selin ardından çiftçilerin üretime devam ettiğini söyledi.

Kumluca'da, domatesin 1957 yılında dünya pazarına açıldığı ilk günden bu yana ihracatın devam ettiğini belirten Kökce, "Yaklaşık 25 bin dönüm alanda domates üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi. Örtü altı tarımın ilçede 55 bin dönüm alanda yapıldığını ifade eden Kökce, domates, biber, salatalık, kavun başta olmak üzere 70'in üzerinde ürünün üretimini yaptıklarını kaydetti.