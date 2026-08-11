Malatya yeni çarşıda ruhsat sorunu zamanla çözülecek

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Recep ERÇİN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yeniden inşa edilen kentte “Eski Çarşı”nın geleneksel yapısını korumaya yönelik sektörel kümelenme modeli uyguladıklarını belirterek, esnafın faaliyet gösterdiği sektöre uygun iş yerlerinde yer almasını hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen basın sohbet buluşmasında Yeni Çarşı'daki ruhsat sorununa ilişkin sorumuzu yanıtlayan Başkan Sami Er, “Adam kasap ama Manifaturacılar Çarşısı’nda. Sen manifaturacıya kiraya ver, sen kendin kirala. Oturması zaman alacak” dedi.

Malatya’da deprem sonrasında yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sami Er, kentin ticari hafızasının korunmasının önemine dikkat çekti. “Eski Çarşı”nın geçmişte kayısıcı, terzi, ayakkabıcı gibi farklı meslek gruplarının belirli bölgelerde yoğunlaştığı bir yapıya sahip olduğunu belirten Er, yeni çarşı yapılanmasında da bu geleneği sürdürmek istediklerini dile getirdi. Er, “Eski Çarşı’nın bir hafızası vardı. Kayısıcı, terzi, ayakkabıcı… Onu koruyalım dedik. Esnaf da ‘doğrudur’ dedi. Sektörel kümelenmeler belirledik” diye konuştu.

124 bin bağımsız bölüm

Deprem sonrası Malatya’da 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini, yaklaşık 20 bin bağımsız bölümde ise güçlendirme çalışması yapıldığı bilgisini veren Sami Er, yeniden yapılanmanın kent açısından büyük bir dönüşüm anlamına geldiğini söyledi.

“Bir müteahhit 124 konutu, iki seneden aşağı yapamam dedi” ifadesini kullanan Er, belediye meclisinde de kentin yeniden ayağa kaldırılması hedefi doğrultusunda kararların oy birliğiyle alındığını belirtti. Er, “Mecliste hedefimiz Malatya. O yüzden oy birliğiyle kararlar alıyoruz. Şeffaf ve adil olacağımıza söz verdik, geldiğimizden beri de böyle” dedi.

“E5 altı ve E5 üstü kavramını bitireceğiz”

Deprem öncesinde Çevreyolu’nun Malatya’yı fiilen ikiye böldüğünü belirten Sami Er, kentte “Çevreyolu altı-Çevreyolu üstü” şeklindeki ayrımın ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini söyledi. Er, “Malatya’da aynı İstanbul gibi E5 altı-E5 üstü kavramı vardı. Çevreyolu ile ayrılıyordu. Çevreyolu altı, Çevreyolu üstü kavramını bitirip, tek bir bütün haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.

Malatya’nın deprem sonrası daha geniş bir alana yayılması gerektiği tespitini paylaşan Sami Er, planlama sorunlarının da bu süreçte ele alındığını söyledi.

Çevreyolu altında rezerv alanlar oluşturulduğunu kaydeden Er, yaklaşık 3 bin 500 konutun yıkılarak, yeniden yapıldığını aktardı. Rezerv alanların belirlenmesinde kentin demografik yapısının korunmasına da dikkat ettikleri bilgisini veren Er, dönüşüm sürecinin bazı zorlukları beraberinde getirdiğini ekledi.

Altyapıya 35 milyar TL

Malatya’da devam eden ve planlanan altyapı yatırımlarının toplam büyüklüğünün 35 milyar liraya ulaştığını kaydeden Sami Er, özellikle içme suyu konusunda deprem sonrasında yaşanan sorunların tekrar etmemesi için alternatif kaynak oluşturduklarını söyledi.

Deprem sırasında Malatya’nın suyunun kesildiğini, daha sonra ise bulanık su problemi yaşandığını hatırlatan Er, 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından da kentin alternatif su kaynaklarına ihtiyaç duyduğunun görüldüğünü belirtti.

Bu kapsamda 70 milyon euro hibe finansman sağladıklarını açıklayan Er, Malatya’ya Fırat Havzası’ndan alternatif su getirilmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi. Er, projenin uzun vadeli bir yatırım olduğunu belirterek, Kaynarca Barajı’nın da 2040 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

“Sanayi şehir merkezinden çıkarılıyor”

Malatya’nın sanayisinin ağırlıklı olarak tekstile dayandığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin yeniden planlanmasında sanayi alanlarının da dikkate alındığını söyledi.

Şehir merkezinde üretim faaliyetlerinin yoğunlaşmasını istemediklerine atıfta bulunan Er, sanayi için şehir dışında yeni alanlar belirlediklerini kaydetti. Malatya’daki yaklaşık 1 milyon metrekarelik mevcut sanayi alanının korunmasına yönelik planlama yaptıklarını açıklayan Er, “Şehirleri kurgularken sanayisini de önemsiyoruz. Sektörel kümelenmeler yapıyoruz” dedi.