Uluslararası 5’inci Bursa Gastronomi Festivali geliyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin zengin mutfak kültürünü uluslararası alana taşımak amacıyla 18-19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek “Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali”, Merinos Parkı’nda gerçekleştirilecek. “Fetheden Lezzetler” temasıyla düzenlenecek.
Festival hakkında değerlendirmelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, “Bursa’nın mutfağı, yalnızca geçmişten bize kalan bir miras değil; geleceğe taşıyacağımız büyük bir değer” ifadelerini kullanarak, tüm Bursalıları festivale davet etti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.
7 asırlık lezzet mirası küresel arenaya çıkıyor
Bursa’nın köklü tarihinden ilhamla hazırlanan festivalin teması, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anısına “Fetheden Lezzetler” olarak belirlendi. Şahin Biba, fetih kavramını yalnızca sınırların aşılması olarak değil, gönüllerin ve damakların kazanılması, asırlık reçetelerin geleceğe taşınması ifadeleriyle de tanımladıklarını duyurdu.
Bursa’nın 8 bin 500 yıllık geçmişine ve Osmanlı’nın ilk başkenti olmasıyla şekillenen saray mutfağı mirasına dikkat çeken Biba, Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlar ve Kafkaslara uzanan farklı mutfak geleneklerinin Bursa’da harmanlandığını belirtti. Başta Bursa döner kebabı, İnegöl köftesi, pideli köfte, tahinli pide, cantık ve kestane şekeri gibi coğrafi tescilli ürünlerin bu mirasın parçaları olduğunu aktaran Biba, “Geniş coğrafyaları ve farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan 7 asırlık devasa bir lezzet mirasını Merinos Parkımızda dünya sahnesine çıkarıyoruz” dedi.
Festivalde kadın kooperatiflerinin de yer alacağı bilgisini veren Şahin Biba, etkinliğin yerel kalkınma ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacağını söyledi. Bursa’nın tarım gücü, gıda sanayisi, mutfak mirası ve turizm potansiyelinin güçlü bir gastronomi ekosistemi oluşturduğunu ifade eden Biba, festivalin Bursa’nın gastronomi kimliğini güçlendirmesini, yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasını ve üreticiler, şefler, akademisyenler ile sektör paydaşlarını bir araya getirmesini amaçladıklarını kaydetti.
Festival hazırlıkları aylar öncesinden başlatılırken Keles kirazı, Bursa şeftalisi, ahududu, çilek, deveci armudu, Yenişehir biberi ve Karacabey soğanı için yerinde hasat etkinlikleri düzenlendi. Bursa Deneyimsel Gastronomi Kongresi, Lezzet Durakları Tanıtım Turları ile Turizm ve Konaklama Entegrasyonu çalışmaları da hazırlık sürecinde gerçekleştirildi.
Tarihî mutfak yeniden canlandırılacak
Festival kapsamında erken dönem Osmanlı mutfağı, tarihî sofra adabı ve geleneksel pişirme tekniklerinin canlandırılacağı deneyimsel mutfak platosu kurulacak. Açılış gününde Şef Ömür Akkor’un katılımıyla “Bursa’nın Fethinden Günümüze: 700 Yıllık Lezzet Yolculuğu” oturumu yapılacak. Festivalde “2035 Bursa Gastronomi Vizyon Belgesi” ile “Bursa Turizm Master Planı” tanıtılacak, kapanışta ise kentin gastronomi alanındaki yol haritasını ortaya koyan “Bursa Gastronomi Deklarasyonu” imzalanacak. 18 Eylül Cuma akşamı Bursa’nın 700 yıllık tarihine özel hazırlanan menünün sunulacağı resmî Gala Yemeği düzenlenecek.
Alternatif sahnede genç sanatçıların konserleri, Türk Dünyası kopuz ezgileri, Kahoot lezzet yarışması ve Bursa Gastronomi Belgeseli gösterimi gerçekleştirilecek. Osmanlı Sarayı’na kar ve buz teminini anlatan “Tarihin Soğuk Yolu: Uludağ Buzcular Patikası” söyleşisi de programda yer alacak. Çocuklar için de çeşitli etkinlikler hazırlanırken BUSMEK iş birliğiyle ebeveyn-çocuk kek süsleme atölyeleri düzenlenecek. Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Hikâyeleri üzerinden sofra adabı ve yemek kültürü anlatılacak; Karagöz-Hacivat gölge oyunları, bilim şovları ve geleneksel sokak oyunları çocuklarla buluşacak.
Festival boyunca ana sahnede 20 mutfak şovu ve söyleşi düzenlenecek. Şef Arda Türkmen “Fetheden Tarifler”, Şef Danilo Zanna ise “Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon” başlıklarıyla sahne alacak. Şef Murat Bozok, Özgür Üstün, Doğa Çitçi, Umut Karakuş, Aydın Demir ve Hüseyin Bölük de gastronomi programlarında yer alacak.
165 stant, 12 kardeş şehir
Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali’nin yapılacağı alanda toplam 165 stant yer alacak. Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetler Alanı, Ulusal Lezzetler Alanı, Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve atölye alanlarından oluşacak festival yerleşkesinde 10 ülkeden 12 kardeş şehir de ağırlanacak. Lefkoşa, Mogilev, Pleven, Mestanlı, Veliko Tırnovo, Saraybosna, Ningbo, Kazan, Çadır Lunga, Priştine, Vinitsa ve Novi Pazar’dan gelecek heyetler, Lezzet Atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayarak ziyaretçilere ikram edecek.