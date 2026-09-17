Uluslararası 5’inci Bursa Gastronomi Festivali geliyor

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Festival hakkında değerlen­dirmelerde bulunan Bur­sa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, “Bur­sa’nın mutfağı, yalnızca geçmiş­ten bize kalan bir miras değil; ge­leceğe taşıyacağımız büyük bir değer” ifadelerini kullanarak, tüm Bursalıları festivale davet et­ti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyo­nunda, Bursa Kültür Turizm Ta­nıtma Birliği destekleriyle düzen­lenecek festivalin tanıtım toplan­tısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

7 asırlık lezzet mirası küresel arenaya çıkıyor

Bursa’nın köklü tarihinden il­hamla hazırlanan festivalin tema­sı, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anısına “Fetheden Lezzetler” olarak belirlendi. Şahin Biba, fe­tih kavramını yalnızca sınırların aşılması olarak değil, gönüllerin ve damakların kazanılması, asır­lık reçetelerin geleceğe taşınma­sı ifadeleriyle de tanımladıklarını duyurdu.

Bursa’nın 8 bin 500 yıl­lık geçmişine ve Osmanlı’nın ilk başkenti olmasıyla şekillenen sa­ray mutfağı mirasına dikkat çeken Biba, Orta Asya ve Anadolu’dan Balkanlar ve Kafkaslara uzanan farklı mutfak geleneklerinin Bur­sa’da harmanlandığını belirtti. Başta Bursa döner kebabı, İnegöl köftesi, pideli köfte, tahinli pide, cantık ve kestane şekeri gibi coğ­rafi tescilli ürünlerin bu mirasın parçaları olduğunu aktaran Biba, “Geniş coğrafyaları ve farklı kül­türleri aynı sofrada buluşturan 7 asırlık devasa bir lezzet mirasını Merinos Parkımızda dünya sah­nesine çıkarıyoruz” dedi.

Festivalde kadın kooperatifle­rinin de yer alacağı bilgisini veren Şahin Biba, etkinliğin yerel kal­kınma ve toplumsal dayanışmaya katkı sağlayacağını söyledi. Bur­sa’nın tarım gücü, gıda sanayisi, mutfak mirası ve turizm potansi­yelinin güçlü bir gastronomi eko­sistemi oluşturduğunu ifade eden Biba, festivalin Bursa’nın gastro­nomi kimliğini güçlendirmesi­ni, yerel ürünlerin daha geniş pa­zarlara ulaşmasını ve üreticiler, şefler, akademisyenler ile sektör paydaşlarını bir araya getirmesi­ni amaçladıklarını kaydetti.

Fes­tival hazırlıkları aylar öncesinden başlatılırken Keles kirazı, Bursa şeftalisi, ahududu, çilek, deveci armudu, Yenişehir biberi ve Ka­racabey soğanı için yerinde hasat etkinlikleri düzenlendi. Bursa De­neyimsel Gastronomi Kongresi, Lezzet Durakları Tanıtım Turla­rı ile Turizm ve Konaklama En­tegrasyonu çalışmaları da hazırlık sürecinde gerçekleştirildi.

Tarihî mutfak yeniden canlandırılacak

Festival kapsamında erken dö­nem Osmanlı mutfağı, tarihî sofra adabı ve geleneksel pişirme tek­niklerinin canlandırılacağı de­neyimsel mutfak platosu kuru­lacak. Açılış gününde Şef Ömür Akkor’un katılımıyla “Bursa’nın Fethinden Günümüze: 700 Yıl­lık Lezzet Yolculuğu” oturumu yapılacak. Festivalde “2035 Bur­sa Gastronomi Vizyon Belgesi” ile “Bursa Turizm Master Planı” tanıtılacak, kapanışta ise kentin gastronomi alanındaki yol hari­tasını ortaya koyan “Bursa Gast­ronomi Deklarasyonu” imzalana­cak. 18 Eylül Cuma akşamı Bur­sa’nın 700 yıllık tarihine özel hazırlanan menünün sunulacağı resmî Gala Yemeği düzenlenecek.

Alternatif sahnede genç sanat­çıların konserleri, Türk Dünyası kopuz ezgileri, Kahoot lezzet ya­rışması ve Bursa Gastronomi Bel­geseli gösterimi gerçekleştirile­cek. Osmanlı Sarayı’na kar ve buz teminini anlatan “Tarihin Soğuk Yolu: Uludağ Buzcular Patikası” söyleşisi de programda yer alacak. Çocuklar için de çeşitli etkinlik­ler hazırlanırken BUSMEK iş bir­liğiyle ebeveyn-çocuk kek süsle­me atölyeleri düzenlenecek. Mü­zeler Şube Müdürlüğü tarafından Dede Korkut Hikâyeleri üzerin­den sofra adabı ve yemek kültürü anlatılacak; Karagöz-Hacivat göl­ge oyunları, bilim şovları ve gele­neksel sokak oyunları çocuklarla buluşacak.

Festival boyunca ana sahnede 20 mutfak şovu ve söyleşi düzen­lenecek. Şef Arda Türkmen “Fet­heden Tarifler”, Şef Danilo Zan­na ise “Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon” başlıklarıyla sahne ala­cak. Şef Murat Bozok, Özgür Üs­tün, Doğa Çitçi, Umut Karakuş, Aydın Demir ve Hüseyin Bölük de gastronomi programlarında yer alacak.

165 stant, 12 kardeş şehir

Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali’nin yapılacağı alanda toplam 165 stant yer alacak. Coğrafi İşaretli Yöresel Lezzetler Alanı, Ulusal Lezzetler Alanı, Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve atölye alanlarından oluşacak festival yerleşkesinde 10 ülkeden 12 kardeş şehir de ağırlanacak. Lefkoşa, Mogilev, Pleven, Mestanlı, Veliko Tırnovo, Saraybosna, Ningbo, Kazan, Çadır Lunga, Priştine, Vinitsa ve Novi Pazar’dan gelecek heyetler, Lezzet Atölyesi kapsamında kendi yörelerine ait yemekleri hazırlayarak ziyaretçilere ikram edecek.