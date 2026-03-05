Akaryakıtta eşel mobil dönemi: Zam kadar ÖTV indirimi uygulanacak

Karara göre, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışlarda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları artışın yüzde 75’i kadar azaltılarak uygulanacak. Böylece fiyat artışlarının önemli bir kısmı vergi indirimiyle dengelenecek.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Hürmüz Boğazı’nda geçişlere yönelik ambargo uygulamaları sonrası küresel petrol fiyatlarında yükseliş yaşanmış, bu durumun yurt içi akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıması gündeme gelmişti.

Daha önce devreye alınması beklenen ve litre başına 6,69 liralık artışı dengelemesi öngörülen düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen uygulanmaya başladı.

Eşel mobil sistemi nasıl çalışıyor?

Eşel mobil sistemi, akaryakıtın uluslararası fiyatı veya döviz kuru arttığında, bu artış tutarının ÖTV’den düşülmesi esasına dayanıyor. Bu yöntemle devlet, vergi gelirinden feragat ederek fiyat artışının doğrudan pompa fiyatlarına yansımasını sınırlandırıyor.

Sistem kapsamında, fiyat artışının yüzde 75’ine kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak. Böylece akaryakıt fiyatlarında oluşabilecek ani ve yüksek artışların tüketiciye etkisinin azaltılması hedefleniyor.