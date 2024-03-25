AKLease sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeye odaklanacak

Çevreci ürün ECOLease kapsamında bugüne kadar toplam 198 milyon dolar tutarında projeye finansman sağladıklarını vurgulayan Eser Okyay, “Bu yıl EcoLease’i daha da büyütmek için hamlelerimiz olacak. Bunun için elbette ciddi bir finansman kapasitesi gerekiyor. Farklı yurt dışı banka ve kredi kuruluşları ile sürdürülebilirlik temalı finansman için görüşmelerimiz devam ediyor.

Uluslararası finans kuruluşlarından sağlayacağımız kredilerin de gücüyle müşterilerimizin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını uygun fiyat ve vadelerle desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Sektörün büyümesine önemli katkı sağlayan yeni müşteri kazanımının bu yıl da yine odaklarında olacağına dikkat çeken AKLease Genel Müdürü Eser Okyay “Mevcut portföyümüzü yeni müşteriler kazanarak genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik Temalı ürünümüz ile sektörde öncü oluyoruz: Üretimden inşaata, ulaşımdan enerji ve sağlık sektörüne kadar farklı sektörlerde yatırım gerektiren tüm projelere uygun maliyetli ve avantajlı finansal kiralama çözümleri sunuyoruz.

Güneş panelleri, rüzgâr türbini, iş, inşaat, tekstil, üretim makineleri gibi ekipmanları leasingi gerçekleştirilen projelere örnek olarak gösterebiliriz. Bununla birlikte yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliği projeleri kredi portföyümüzün önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılama ve onlara kendi sektörlerinde rekabet avantajı sağlama noktasında müşterilerimizin çözüm ortaklığını yapıyoruz. Ürünlerimizden bahsetmek gerekirse; ilki Türkiye’de leasing sektörünün ilk ve tek sürdürebilirlik temalı ürünü olan ECOLease. Bu ürünümüzle yenilenebilir enerji, kaynak ve enerji verimliliği odaklı her türlü makine ekipman ve proje finansman yatırımlarını finanse ediyoruz.

Bu alandaki yatırımlara teşvik kapsamında KDV avantajı sağlıyoruz. Diğer ürünümüz ise şirketlere ait taşınır ve/ veya taşınmazları gerçek değerini belirleyerek önce satın alıp ardından uzun vadelerle kendilerine geri kiraladığımız finansman modeli olan Bumerang Leasing, yani Sat Geri Kirala modeli.

İş süreçlerimiz dijitalleşiyor: Dijitalleşme tüm sektörleri dönüştüren çok önemli ve global bir trend. AKLease olarak biz de dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Hem kendi iş süreçlerimizi dijitalleştiriyor hem de müşterilerimizin bu alandaki yatırımlarına finansman sağlıyoruz. Kullandığımız tüm platform ve yazılımları günümüz teknolojileri ile uyumlu hale getiriyoruz.

Online müşteri platformumuzu kurarak müşterilerimizin işlemlerini kolay ve hızlıca yapılabilmesini sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz; bilgi ve belgelere kolaylıkla ulaşarak ve gümrükteki malların sistem üzerinden takibini sağlayabiliyor. Önümüzdeki dönemde de müşteri ihtiyacını en hızlı karşılayan ve müşteri nezdinde en beğenilen leasing şirketi olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Teknolojik altyapımızda yenilikler yapıyoruz: AKLease olarak, deneyimli kadromuzla uzun vadeli ve uygun maliyetli leasing çözümleri sunarken; müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini hızlı karşılayan şirket olma misyonuyla çalışıyoruz.

Konvansiyonel yatırım araçları yanında yenilenebilir enerjiye, atık yönetimine, enerji verimliliğine, hammadde verimliliğine, su verimliliğine katkı sağlayan ve leasinge konu yatırım yapan tüm şirketlere önemli avantajlar sunuyoruz. Bu doğrultuda teknolojik altyapımızda da yenilikler yapıyoruz. Müşterilerimizi dinleyerek onların da kullanmaktan büyük keyif aldığı online müşteri platformunu devreye aldık ve bu platformu geliştirmek üzere çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Sürdürülebilirlik alanına odaklanmaya devam ediyoruz: Sürdürülebilirlik konusunu her şirketin her sektörün öncelikli ödevi olarak görüyorum. AKLease olarak uzun yıllardır bu alana odaklanıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda iş süreçlerimizi gözden geçirerek iyileştirmeler yapıyoruz.

Bunun yanı sıra kömür yakıt kullanan termik enerji santralleri ve kömür madenciliği alanlarını finanse etmeme taahhüdümüz bulunuyor. Ekibimizi, bu alandaki çalışmalara öncülük etmeleri ve müşterilere yeşil dönüşüm, enerji verimliği, karbon ayak izinin azaltılması konularında danışmanlık vermeleri adına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Green for Growth Fund (GGF) gibi uluslararası finans kuruluşlarınca organize edilen eğitimlerle donatıyoruz.

Ecolease'in portföyümüzdeki payı yüzde 30'a ulaştı

Türkiye’de leasing sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik temalı ürününe sahip tek şirketiz. Çevreci ürünümüz ECOLease’in toplam portföyümüzdeki oranı yüzde 30 seviyelerine ulaştı. Bu payı arttırarak, 2024 yılı itibarıyla yüzde 40’ın üzerine taşımayı planlıyoruz. Türkiye’de yenilenebilir enerji sektörünü desteklemeyi sürdürerek 2030 yılına kadar portföyümüzün tamamına yakınının ECOLease ürünlerinden oluşmasını hedefliyoruz. AKLease olarak sunduğumuz hizmetle sektörde farklılaşmayı ve yüksek düzeyde müşteri memnuniyet sağlamayı kendimize ilke ediniyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de alanında deneyimli kadromuz ile müşterilerimize hizmet vermeye ve hizmet kalitesini üst seviyede tutmaya devam edeceğiz. Müşteri ihtiyaçlarını doğru ve zamanında tespit ederek bu ihtiyaçlara yeni çözümlerle karşılık vermeyi sürdüreceğiz.