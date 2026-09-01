Balıkçılar "Vira Bismillah" dedi: Sektörde rekorun ardından yeni sezon başladı

Samsun’da 2026-2027 denizlerde balıkçılık av sezonunun başlaması dolayısıyla Canik Balıkçı Barınağı’nda tören düzenlendi. Horon ve kolbastı gösterileriyle başlayan etkinlikte balıkçılar duaların ardından “Vira Bismillah” diyerek Karadeniz’e açıldı.

Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, Samsun Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atıf Malkoç ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen’in katıldığı törende, yeni sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulunuldu.

Bakan Yumaklı sezonu İzmir’den başlattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen törenle 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu’nun startını verdi. Yumaklı, geçen yıl su ürünleri sektöründe 1 milyon 37 bin tonluk üretim ve 2,3 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihi rekorunun kırıldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, sektöre yönelik işletme kredi limitinin 40 milyon liraya yükseltildiğini, Türk balıkçılarının ekim ayında Somali sularında avlanmaya başlayacağını açıkladı.

Samsun’dan 122 milyon dolarlık su ürünü ihracatı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise su ürünleri sektörünün kent ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, “Balıkçılar 5 aydır bu günü sabırsızlıkla beklediler. Bu av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Samsun su ürünleri potansiyeli yüksek olan bir il. İlimizde 5 balıkçı barınağı var. 636 adet ruhsatlı balıkçı gemimiz var. 498'i denizde faaliyet yürütüyor. 4 bin 335 kişi de bu teknelerde ruhsatlı faaliyet gösteriyor. Binlerce insanımıza su ürünleri iş ve aş sağlıyor. Yeni av sezonunun başlamasıyla binlerce insana ekmek kapısı olan ve ekonomimize büyük katkı sağlayan bir sektörün yeni sezonuna adım atıyoruz. İlimizde 2025 yılında avcılıktan elde edilen 59 bin ton su ürünleri üretimimiz var. Bunun yanında 14 bin 400 ton yetiştiricilikten elde ettiğimiz ürünümüz var. Toplam 73 bin 400 ton 2025 yılında su ürünleri sektöründen elde ettiğimiz ürünler var. Başta AB ülkelerine ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya'ya ihracatımız var. Japonya'ya ihracatımız var. Amerika Birleşik Devletleri ve Kore'ye su ürünleri ihracatımız var. 2025 yılında ihracatını yaptığımız su ürünleri miktarı 19 bin ton. Bu ihracatın bu ilin ekonomisine olan katkısı 122 milyon dolar. Böylesine devasa bir sektör, böylesine önemli bir sektör ve bugün biz bu sektörün 2026-2027 av sezonu açılışı için burada balıkçılarımızın yanındayız. Güzel bir sezon olur inşallah" dedi.

Samsun’da 2025 yılında avcılıktan 59 bin ton, yetiştiricilikten ise 14 bin 400 ton olmak üzere toplam 73 bin 400 ton su ürünü üretildi. Kentten yapılan 19 bin tonluk su ürünü ihracatı, ekonomiye 122 milyon dolar katkı sağladı.