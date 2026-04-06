50 yıl sonra tarihi eşik! Astronotlar Ay'ın çekimine girdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) 50 yılı aşkın bir aranın ardından Ay'a insanlı dönüşünü temsil eden Artemis II görevinde önemli bir aşama geride bırakıldı. Görev kapsamında Orion uzay aracındaki mürettebat, Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanına" giriş yaptı.

Dört astronottan oluşan ekip, bu geçişi Ay'a yaklaşık 62 bin 800 kilometre mesafedeyken gerçekleştirdi. Uzay aracının, söz konusu aşamada Dünya'dan 300 bin kilometrenin üzerinde bir uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Sırada Ay'ın bilinmeyen yüzü var

Görevin bir sonraki önemli aşamasında, mürettebatın Ay'ın daha önce görüntülenmemiş bölgelerine ilişkin gözlem yapması planlanıyor. Bu kapsamda elde edilecek verilerin, ilerleyen görevler açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

1 Nisan'da başlatılan Artemis II görevi, yalnızca bir keşif yolculuğu olmanın ötesinde, gelecekte Ay'a yapılacak inişler için hazırlık niteliği taşıyor.

Görev süresince astronotlar, uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay yüzeyine ilişkin yeni görüntüler elde edecek ve olası iniş bölgelerine dair veri toplayacak.